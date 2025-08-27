Desplegará Venezuela buques militares

CARACAS.- Venezuela anunció el martes el despliegue de buques de la armada, drones y más de 15.000 efectivos para reforzar las operaciones militares y policiales antinarcóticas en la frontera terrestre con Colombia y aguas del Caribe, justo en momentos de tensión con Estados Unidos tras el despliegue ordenado por ese país de tres barcos de guerra cerca de las costas del país sudamericano.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, indicó en un vídeo difundido por la estatal Venezolana de Televisión que la medida busca reforzar la presencia de los cuerpos de seguridad que ya operan en los estados de Táchira y Zulia, fronterizos con Colombia.

El anuncio tiene lugar una semana después de que el gobierno de Donald Trump ordenara el despliegue de tres buques de guerra en las aguas del Caribe frente a las costas venezolanas como parte de los intentos para combatir las amenazas de los cárteles de drogas latinoamericanos.

Los efectivos involucrados, según Padrino López, van “a recibir pronto la orden de operación. Conocemos las condiciones y las características de los grupos terroristas, armados, narcotraficantes que operan libremente en la frontera y que pretenden pasar a territorio venezolano”.

Los recorridos por todos los ríos fronterizos estarán a carga de la Infantería de Marina, especialmente en el Catatumbo, que desemboca en el Lago de Maracaibo, que fue el corazón de la industria petrolera venezolana y se localiza uno de los puertos más importantes del país, señaló el ministro.

En aguas territoriales de Venezuela en el Caribe se emplearán “buques de mayor puerta”, acotó, sin dar otros detalles.

El martes, el gobierno venezolano también pidió el respaldo de Naciones Unidas para reducir las tensiones con Estados Unidos. El canciller Yván Gil se reunió con Gianluca Rampolla, coordinador residente de la ONU en Venezuela, y le solicitó el apoyo del organismo para restablecer la “sensatez” ante lo que calificó como “amenazas” de Estados Unidos.

“Compartimos nuestras preocupaciones ante el despliegue de unidades militares” estadounidenses en el Caribe, señaló.

La semana pasada, el secretario general de la ONU, António Guterres, exhortó a Estados Unidos y Venezuela a “resolver sus diferencias por medios pacíficos”.

Se desconoce una fecha precisa para el arribo de los barcos militares cerca de las costas venezolanas y aunque fuentes estadounidenses han señalado que podría tardar meses, la expectativa en Estados Unidos es que llegará en los próximos días.