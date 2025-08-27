logo pulso
Reconoce Quintana el esfuerzo del equipo

Por Romario Ventura

Agosto 27, 2025 03:00 a.m.
A
El Atlético de San Luis Femenil consiguió por fin su primera victoria como local en el torneo al imponerse con autoridad 3–0 sobre los Rayos del Necaxa, en partido disputado este domingo en el Estadio Alfonso Lastras.

Con este triunfo, el conjunto potosino alargó a cuatro su racha de partidos sin conocer la derrota, mostrando solidez tanto en defensa como en ataque, y dejando atrás la presión de no haber podido sumar de a tres en casa. Tras el encuentro, el director técnico Ignacio Quintana ofreció sus impresiones en conferencia de prensa, destacando la entrega de sus jugadoras y las variantes tácticas que marcaron la diferencia en el segundo tiempo.

 “Corregimos con las mismas jugadoras que estaban dentro del campo y las que entraron de cambio modificaron la dinámica del partido. Supimos aprovechar las bandas y ahí estuvo la clave. El esfuerzo individual se puso al servicio del colectivo y eso nos permitió alcanzar la contundencia que buscábamos”, señaló.

Quintana también resaltó la madurez de las futbolistas jóvenes que han tenido minutos debido a lesiones y rotaciones, asegurando que el equipo ha mostrado competitividad sin importar las modificaciones en la alineación.

 “Queríamos quitarnos la presión de no ganar en casa y lo logramos. Ahora buscamos sostener este nivel para que la afición siga apoyándonos en el estadio”, añadió. El duelo contó con la presencia de visores de la Selección Mexicana, lo que aumentó la motivación de las jugadoras y dejó buenas sensaciones sobre el desempeño del cuadro rojiblanco.

