‘Checo’ regresa a la Fórmula 1

México.- La espera para todos los aficionados mexicanos del automovilismo terminó, luego de no poder ver a Sergio “Checo” Pérez en el máximo circuito en esta temporada, se anunció que el piloto está de vuelta para el próximo año, ahora con Cadillac.

La escudería confirmó la presencia de “Checo” para la campaña 2026, este martes 26 de agosto por la mañana, al igual que la de Valtteri Bottas.

Como era de esperar, la creatividad de los mexicanos en redes sociales llegó de inmediato, e invadieron las redes sociales con imágenes sarcásticas y llenas de emoción por la vuelta del tapatío.

La mayoría de los usuarios mostraron su entusiasmo ante la llegada de “Checo” a este nuevo equipo en el circuito del automovilismo, y ya ansían verlo correr por primera vez en mucho tiempo.

La última vez que el piloto mexicano corrió en una pista de la F1 fue en el Gran Premio de Abu Dabi, el domingo 8 de diciembre de 2024, con la escudería Red Bull.

Ahora, todos los seguidores del automovilismo estarán expectantes para cuando “Checo” vuelta a pisar el acelerador con el traje de Cadillac.

NO PEALEARÁ

POR CAMPEONATO

La espera valió la pena. Después de un año sabático fuera de las pistas, el piloto mexicano Sergio Pérez anunció su regreso a la Fórmula 1 como parte del equipo Cadillac, la nueva escudería americana de General Motors, que será la número 11 en la parrilla.

Ahora, sin estar “a la sombra” de Max Verstappen, tendrá como coequipero al finlandés Valtteri Bottas, una fórmula que reúne experiencia y jerarquía con el objetivo de convertir a Cadillac en un equipo competitivo; sin embargo, el éxito no será inmediato.

Entre “Checo” y Bottas suman 527 Grandes Premios disputados y 16 victorias, son una dupla que, según Cadillac, aporta “una combinación inigualable de experiencia, liderazgo y perspicacia técnica”, pero en la temporada 2026, que marcará el debut del equipo en el Gran Circo, se enfrentarán a una curva de aprendizaje marcada por la nueva normativa aerodinámica y de motores a la que deberán adaptarse.

Este nuevo proyecto llega con grandes ambiciones, pero con mesura; en palabras del propio piloto tapatío, el objetivo es ayudar al equipo a desarrollarse para poder, a la larga, competir por podios.

“Es un honor formar parte de la construcción de un equipo que, con el tiempo, luchemos en primera línea. Con el respaldo de TWG Motorsports y General Motors (GM), el equipo Cadillac está creciendo desde cero y creando una cultura basada en la innovación y el rendimiento (...) creo que podemos ayudar a convertir a este equipo en un verdadero contendiente, el equipo de las Américas”, confesó “Checo” en la presentación de la escudería.

El contrato multianual que firmó el llamado ‘Ministro de Defensa’ mexicano, le ofrece estabilidad ante esta nueva oportunidad en la Fórmula 1, con el deseo de demostrar que sigue siendo ese piloto que enamoró a un continente a lo largo de 14 temporadas, con un subcampeonato del mundo en su lista de logros.