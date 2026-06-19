SECUELA DE ´HOW THE GRINCH STOLE CHRISTMAS´

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Universal e Imagine Entertainment están preparando una secuela de la cinta ´How the Grinch Stole Christmas´, y Jim Carrey está en negociaciones para retomar su icónico papel, informó The Hollywood Reporter.

Ron Howard, quien dirigió la primera entrega, también estaría en conversaciones para ponerse al frente del proyecto, basado en el popular personaje del Dr. Seuss sobre una gruñona criatura que detesta la Navidad.

De acuerdo con la misma publicación, Howard producirá la película junto a su socio de Imagine Entertainment, Brian Grazer.

La secuela aún no cuenta con título oficial. El guión correrá a cargo de Alec Berg, Jeff Schaffer y David Mendel, quienes también trabajaron juntos en la adaptación de ´The Cat in the Hat´, de Dr. Seuss, protagonizada por Mike Myers.

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