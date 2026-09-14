Selena Gomez y Zendaya brillan en alfombra azul Emmy 2026

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- Los reflectores de la 78 entrega de los Emmy se encendieron mucho antes de que las estatuillas comenzaran a repartirse; y es que, la alfombra azul se llenó de las grandes estrellas del cine y la televisión.

Selena Gomez y Zendaya destacan en la alfombra azul

Entre vestidos de gala, lentejuelas y los nombres de reconocidos diseñadores, Selena Gomez, Mariska Hargitay y Zendaya fueron las celebridades que se robaron las miradas.

Gomez llegó con un vestido dorado de Louis Vuitton. La pieza, cubierta completamente de piezas metálicas y de corte strapless, daba la apariencia de una armadura. Y terminó de complementar su atuendo con joyas de Tiffany & Co. hechas platino y diamantes.

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Otro aspecto que llamó la atención es que la joven lució una piel perfecta, lo que desató rumores sobre posibles arreglitos estéticos.

Aunque no está nominada, Gomez acudió a la ceremonia para apoyar a la serie "Only Murders in the Building" que protagoniza y que compite en la categoría de mejor serie de comedia.

Mariska Hargitay anfitriona y cambio de imagen

Pero si hubo una llegada que concentró miradas fue la de Mariska Hargitay, quien fungirá como la anfitriona de la noche. La actriz de "La Ley y el Orden" eligió un vestido rojo de la casa MONSE hecho completamente de lentejuelas y corte sirena.

Hargitay también sorprendió con un cambio de imagen: dejó atrás el cabello corto que la ha acompañado durante los últimos años para lucir una melena más larga y voluminosa. Además, arribó junto a su esposo, Peter Hermann, y sus tres hijos.

Zendaya, por su parte, apareció con un espectacular diseño hecho a medida por la firma Christian Siriano. El vestido deslumbró por los miles de cristales que cubrían las transparencias y que resaltaban la figura de la actriz.

La protagonista de "Spider-man: un nuevo día" está nominada a mejor actriz gracias a su aparición en la última temporada de "Euphoria", serie que también produjo.

La moda masculina también dio mucho de qué hablar, Colman Domingo, uno de los mejores vestidos de la noche, llegó con un traje de Valentino que remontó a los años 70. Mientras que Noah Wyle, protagonista de "The Bear", destacó con un smoking en tonos café y negro.

Otras de las figuras que llegaron a esta edición de los Emmy fueron Nicole Kidman, Elle Fanning, Ayo Edebiri y Shailene Woodley, quien estuvo estos días en medio de la polémica por las declaraciones de su ex Aaron Rodgers.

Así, antes de que comenzara la gala, la alfombra de los Emmy ya había dejado sus primeras ganadoras: Selena Gomez, Zendaya y Hargitay gracias a su espectacular sentido de la moda.