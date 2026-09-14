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Se cumplen 17 años de la muerte de Patrick Swayze

Tras 34 años de matrimonio, Niemi rehízo su vida cinco años después del fallecimiento del actor.

Por El Universal

Septiembre 14, 2026 05:31 p.m.
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Se cumplen 17 años de la muerte de Patrick Swayze
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- Patrick Swayze murió un día como hoy 14 de septiembre, pero de hace 17 años. La noticia de que el actor de "Dirty dancing" (1987) no venció la lucha contra el cáncer de páncreas, en una etapa avanzada, afectó severamente a sus fans, pero, todavía más, a su esposa, Lisa Niemi, con la que estuvo casado desde 1975 hasta el día en que el famoso murió.

      En 2009, "The Wall Street Journal" escribió en uno de sus principales encabezados "Patrick Swayze muere de cáncer de páncreas a los 57 años".

      En ese tiempo, la prensa internacional difundió la noticia por el comunicado que la publicista del actor, Annett Wolf, dio a conocer, acerca de la lucha que el actor había enfrentado, en el último año y ocho meses.

      Lisa Niemi recuerda últimos días de Patrick Swayze

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      Años más tarde, todavía después de que la viuda del actor de "Ghost" (1990), reanudara su vida amorosa, al contraer matrimonio con Albert DePrisco, cinco años después de la muerte de su esposo, habló de cómo fue que Swayze vivió sus últimos días de vida, luego de ser diagnosticado y estar consciente de que el cáncer de páncreas, en etapa avanzada, era muy complicado de combatir.

      Esto dijo Lisa, escritora y bailarina, a la revista italiana "Grazia":

      "Yo no sabía mucho sobre el cáncer de páncreas, pero él sí, cuando descubrió que lo tenía, se volvió hacia a mí y me dijo 'soy hombre muerto'".

      El doctor del actor confirmó lo que Patrick conocía de la enfermedad que, en su caso, se encontraba en una etapa muy avanzada, por lo que le sugirió que pusiera todo lo relacionado a su legado en su lugar.

      El médico le dijo "puedes seguir adelante, tratarlo, ser tan comprometido como puedas, pero piensa en poner tus asuntos en orden lo antes posible".

      Viaje y confesiones en Nuevo México

      Tras conocer la noticia, Lisa y Patrick emprendieron un viaje a una de las propiedades en las que solía tomarse épocas de total descanso y quietud, ubicada en Nuevo México, en donde el actor que por esa época oscilaba entre los 55 años, le confesó su temor de trascender y no seguir adquiriendo experiencias en el plano terrenal.

      "Estamos caminando, es un día hermoso, él me miró con lágrimas en los ojos y dijo: "quiero vivir".

      Después de un matrimonio que se consolidó a lo largo de 34 años, luego de que Lisa conociera al actor en la escuela de danza donde su madre impartía clases, a cinco años de que el actor muriera, la coreógrafa rehízo su vida, decisión que fue severamente condenada por los fans del actor, como ella misma recordó a "Grazia".

      "La vida es demasiado corta para no encontrar el amor, recibía muchas críticas, me decían '¿cómo te atreves?', hay algunos fanáticos de Patrick bastante rabiosos que piensan que soy malvada o, simplemente, no les agrado porque estuve con él, (con el tiempo), simplemente aprendes a lidiar con ellos y seguir adelante", detalló.

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