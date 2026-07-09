Canchas del "Mundial Social", con avance de apenas 7%

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Del total de canchas de pasto sintético que construirá la federación dentro del plan "Mundial Social 2026", sólo han entregado el 7 por ciento en San Luis Potosí, informó Francisco Javier Serrano Altuzar, director general del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (Inpode).

En total, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), construirá y rehabilitará 28 canchas de pasto sintético en diferentes municipios.

El funcionario estatal expuso que, de los 28 espacios deportivos pactados para la entidad potosina, hasta el momento la Sedatu sólo reporta la conclusión de dos, es decir, apenas el 7 por ciento.

Estimó que en lo que resta de julio la federación concluirá las restantes, a fin de que el Inpode pueda iniciar el programa de actividades institucionales de fomento al deporte y otras disciplinas.

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Consideró que existe retraso federal, porque los campos se construirán en todo el país y "el tiempo era corto, pero hasta donde hemos ido a las supervisiones, van en tiempo y forma", añadió.

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Aunque inicialmente informó que una cancha profesional estaba contemplada para el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, al final se construye en la unidad deportiva de la colonia capitalina Satélite.

"Es una sinergia que se hizo, a través del Instituto del Deporte, con Conade, con Gobierno del Estado y con presidencia de la república. La inversión, pues la tienen ellos, a través de Sedatu que son los que construyeron las canchas", concluyó.