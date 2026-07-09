Haaland es un gran amante de los tacos mexicanos
El delantero noruego suma siete goles en cuatro partidos y disfruta la gastronomía mexicana.
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Una de las grandes figuras del Mundial 2026 ha sido el delantero noruego Erling Haaland, que lleva siete goles en cuatro partidos y que enfrentará a Inglaterra en cuartos de final.
Sin embargo, más allá de su faceta como goleador, está el Haaland humano, que disfruta de su tiempo libre, que tiene un canal de YouTube y que elige a los tacos mexicanos como una de sus comidas favoritas.
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En el comedor del Manchester City, Haaland puede comer tacos mexicanos, aunque en una versión más parecida a la que se consume popularmente en Estados Unidos: tortilla crujiente con proteína, vegetales frescos y jugo de limón.
Justamente en un video que aparece en su canal de YouTube, Haaland muestra cómo se prepara sus tacos. En el bufet tiene para ponerle brócoli, jitomates cherry, espinacas, arroz y carne de pescado; sin embargo, el goleador le pregunta al chef qué es lo que tiene disponible.
El cocinero le describe la opción del día: taco crujiente o taco suave acompañado de lechuga rallada, pico de gallo, crema agria, limón, cilantro, chile jalapeño y pollo deshebrado.
Finalmente, el goleador noruego mira a la cámara y menciona: "los tacos, uno de mis platillos favoritos. Tan buenos. Comida de primera y saludable también".
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