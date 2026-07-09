Sheinbaum rechaza propuesta de ISR a Afores y herencias

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a lade la Suprema Corte de Justicia de la Nación,, quien propuso cobrar ISR a Afores y herencias.En sude este juevesen, Sheinbaum Pardo indicó que no se tienen contemplados nuevos impuestos y, en su caso, dijo, ""."Por lo pronto no lo tenemos planteado, si llegara a plantearse ya se explicaría, pero por el momento no lo tenemos planteado. Pero. En todo caso serían otros, pero al momento no lo tenemos programado", dijo.Al sersobre laBatres, la Mandataria federal respondió: "No,yo con eso"."Ella decía que tendría que abrirse un", se le dijo."En mi caso yo, no abriría ese debate. Es opinión de la ministra y tiene todo derecho de tener una opinión. En nuestro caso no creemos que deban gravarse las herencias que se gravan en prácticamente todos los países del mundo, por cierto, no es algo extraño."Pero no es un planteamiento que nosotros haríamos",la