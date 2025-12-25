Stranger Things entra a su recta final: hoy se estrena el Volumen 2

La quinta y última temporada de Stranger Things es de lo que todo el mundo de los espectáculos está hablando, pues este 25 de diciembre se estrena el Volumen 2.

La aclamada serie de Netflix sobre Hawkins y los misterios derivados del Upside Down llega a su fin luego de nueve años desde su lanzamiento. Esta temporada ha dejado a fans alrededor del mundo al filo de sus asientos, esperando con ansias saber qué pasa con los personajes que, durante casi una década, conquistaron sus corazones.

Los nuevos episodios de "Stranger Things 5" llegarán a la pantalla chica a las 7:00 de la noche de este jueves, hora del centro de México, marcando el inicio de lo que ya se perfila como un cierre mayor para la serie.

¿Cuántos capítulos tiene el Volumen 2 y cuánto duran?

La quinta temporada de Stranger Things fue dividida en tres estrenos: Volumen 1, Volumen 2 y un capítulo final.

El Volumen 1, estrenado el pasado 26 de noviembre, constó de cuatro episodios. Por ello, el Volumen 2, que se lanza este 25 de diciembre, incluye tres capítulos, mientras que el gran final llegará por separado.

A través de Instagram, Ross Duffer, cocreador de la serie, reveló los títulos y la duración de cada episodio del Volumen 2:

Episodio 5: "Shock Jock" – 1 hora con 8 minutos

Episodio 6: "Escape from Camazotz" – 1 hora con 15 minutos

Episodio 7: "The Bridge" – 1 hora con 6 minutos

La revelación desató emoción y temor entre los seguidores, ante la posibilidad de la muerte de algún personaje clave y el desenlace del plan de Vecna.

Tras este estreno, los fans deberán esperar unos días más para conocer el desenlace definitivo: el capítulo final de "Stranger Things 5" se estrenará el miércoles 31 de diciembre.