Asfura es electo como presidente en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral anunció el miércoles que el conservador Nasry Asfura, respaldado por el mandatario estadounidense Donald Trump, ganó las elecciones presidenciales del 30 de noviembre en Honduras al derrotar con 40,27 por ciento de los votos a Salvador Nasralla, después de un demorado escrutinio que generó muchas tensiones en el país centroamericano.

El máximo organismo electoral hizo el anuncio luego de haber finalizado el lento escrutinio especial de 2.792 actas que se había iniciado la semana pasada por supuestas inconsistencias y errores. "Tito" Asfura, candidato del Partido Nacional, se impuso en su segundo intento por la presidencia a Nasralla, del también conservador Partido Liberal, quien obtuvo el 39,53% de los votos.

Los resultados son un duro revés para el gobernante partido de izquierda Libertad y Refundación (Libre), cuya candidata Rixi Moncada obtuvo 19,19% de respaldo, y suponen el regreso de la derecha al poder, que gobernó por última vez de la mano del presidente Juan Orlando Hernández (2014-2022).

Asfura, de 67 años, hizo mención a su triunfo en su cuenta de X. "Honduras, ya tenemos la declaratoria oficial del CNE...Reconozco la gran labor realizada por las consejeras y todo el equipo que llevó a cabo el desarrollo de las elecciones. Honduras: Estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar. ¡Dios Bendiga Honduras!", dijo el conservador.

Así, los líderes del Partido Nacional celebraron en su búnker ondeando la bandera de esa fuerza, al tiempo que gritaban al unísono: "papi, papi, papi...", que es como denominan a su candidato.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, destacó en X el triunfo señalando que "el pueblo de Honduras ha hablado: Nasry Asfura es el próximo presidente de Honduras". El funcionario señaló que su país "espera con interés trabajar con su administración para promover la prosperidad y la seguridad en nuestro hemisferio".

El desenlace de las complicadas y controvertidas elecciones presidenciales hondureñas forman parte de un giro más amplio hacia la derecha que se está produciendo en América Latina, y tiene lugar algo más de una semana después de que Chile eligiera como presidente al ultraderechista José Antonio Kast.