CINE, DIALOGO Y FORMACIÓN EN EL FESTIVAL DE CINE UASLP

A lo largo de este jueves 9 de octubre el Festival de Cine de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí continúa su programación en el Centro Cultural Universitario Bicentenario dedicada a la formación, el diálogo y la exhibición cinematográfica.

La jornada inicia a las 10:00 horas con PitchLab: presenta tu serie, a cargo de Rodrigo Santos, dentro del programa Mañanas Creativas, donde se expondrán proyectos audiovisuales en desarrollo y se ofrecerán herramientas para su presentación ante productores o inversionistas.

A las 12:00 horas se realizarán de forma paralela dos actividades: la charla “Cine y género: un diálogo”, con la directora de arte Alisarine Ducolomb y la productora Mariana Lizárraga, enfocada en los retos y estrategias de inclusión en la industria audiovisual, y la mesa de dialogo “Legislar para filmar: propuesta para la consolidación de una industria cinematográfica con ley en San Luis Potosí”, con la participación de Franz Vaclav y Carlos Matienzo, quienes abordarán la necesidad de un marco legal que respalde la producción local.

A las 13:00 horas el actor Joaquín Cosío ofrecerá una masterclass, en la que compartirá su experiencia en el cine nacional e internacional, así como su visión sobre la construcción de personajes y los desafíos interpretativos en la actuación cinematográfica. Su trayectoria en películas emblemáticas del cine mexicano y producciones internacionales lo ha consolidado como una de las voces más reconocidas del gremio.

La programación vespertina comenzará a las 16:40 horas con una muestra de cortometrajes seleccionados, entre ellos Objetos de Mroja Films y Por mi hermano Beto de Joss Morongoach.

Más tarde, a las 18:45 horas, se presentarán Lapsus, de Leslie Gálvan, y Regulus, de Luis Fernando Cacho Arce. Las proyecciones reúnen propuestas recientes de jóvenes realizadores que exploran temáticas sociales, existenciales y de identidad desde distintas aproximaciones visuales y narrativas.

A las 17:00 horas se proyectará el largometraje Hombres íntegros, con la presencia de su director Alejandro Andrade Pease. La película aborda los conflictos de identidad y las presiones sociales que enfrenta Alf, un joven que tras la llegada de un nuevo compañero experimenta una atracción que termina en traición y consecuencias irreversibles.

Finalmente, a las 19:00 horas, se exhibirá Mujeres del alba, de Jimena Montemayor, acompañada por el director de fotografía Santiago Sánchez. Basada en las novelas de Carlos Montemayor, la cinta reconstruye el papel de las mujeres que participaron en el asalto al cuartel de Ciudad Madera en 1965, integrando elementos testimoniales y simbólicos para revisar un episodio clave de la historia reciente de México.