"Las Azules" tendrá tercera temporada si el público responde

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La segunda temporada de "Las Azules" llega hoy miércoles a la plataforma de Apple TV, y su productor Fernando Rovzar ya planea una tercera entrega, si es que el público responde bien al nuevo caso criminal que tendrá que enfrentar el primer grupo de mujeres policías en México, el cual nació en la década de los 70.

"A mí me encantaría tener una tercera temporada, pero depende de la audiencia como siempre, pero mi cabeza ya está cocinando y ya tengo una idea, porque prefiero que no me agarren desprevenido entonces yo empiezo a trabajar aunque no me paguen", comentó el productor, escritor y director de "Las Azules", Fernando Rovzar.

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En esta segunda temporada las integrantes de Las Azules, María (Bárbara Mori), Valentina (Natalia Téllez), Gabina (Amorita Rasgado) y Ángeles (Ximena Sariñana); se ven involucradas en un crimen que se relaciona con la matanza de los estudiantes en 1968, pero antes de que puedan comprender lo que han encontrado, aparece el cuerpo de una persona relacionada con ese brutal capítulo de la historia, lo que causa conmoción en el departamento, por lo que deberán librar batallas dentro y fuera de la comisaría."El público va a ver una segunda temporada de mucho más profundidad de personajes, los vamos a poner en mayores aprietos, porque esta nueva entrega empieza al día siguiente del 'alconazo', que todos sabemos es uno de los periodos más oscuros de nuestra historia y eso despierta la herida del 68, entonces estamos hablando de temas que en la primera temporada no hablábamos, como que hay una policía sirviendo orgullosamente a la ciudadanía, pero al mismo tiempo forma parte de una institución donde hay mucha corrupción y abuso de poder; esto habla de México y de una herida que no hemos atendido", comentó Rovzar.Para Fernando lo sucedido en esta época es algo que sigue afectando al pueblo mexicano, porque fue un momento de la historia donde se perdió totalmente el respeto a la vida y a la democracia, por lo que espera que esta serie sirva para abrir la conversación sobre lo que sucede hoy con las autoridades.El actor Horacio García Rojas, quien da vida a Gerardo hermano de Gabina; agregó a esto que en la trama de la serie se muestra lo importante que es conocer la historia de un país para no repetir los mismos errores, pero pareciera que en México todo se está repitiendo."Hicimos una serie histórica y de época, que sucede 55 años atrás, si bien hay luces y cosas que han cambiado ¿qué tanto hemos evolucionado como sociedad? ¿qué tantas cosas hemos permitido? Hace unas semanas algunas personas estaban poniendo sobre las mesa si las mujeres tenían derecho a votar, que el voto fuera para las personas con un nivel de educación superior, y dices ¿en qué años estamos? Las mujeres, nuestras madres y nuestras abuelas, no habían dejado ya esas conversaciones atrás, parece que no. Entonces si dejamos que esto siga moviéndose en círculos, estamos al borde de que estos errores se vuelvan a cometer", comentó Horacio García Rojas durante su paso en la alfombra roja del estreno de esta segunda temporada.Por su parte Bárbara Mori expresó su alegría por esta segunda temporada de "Las Azules", debido a que en ningún proyecto de su trayectoria había tenido continuidad, pero el volver a dar vida a María, la teniente de este grupo femenil de la policía en la década de los 70; fue como reencontrarse con una vieja conocida, según sus palabras.También explicó que el trabajar con sus compañeras, Natalia Téllez, Ximena Sairñana y Amorita Rasgado; tanto tiempo en esta historia, ha creado un lazo de amistad entre ellas, la cual se refleja dentro y fuera de la pantalla."Las amo a todas, es difícil encontrar un proyecto donde hay cuatro mujeres protagonistas donde no hay competencia, o una se quiere ver mejor que la otra, se hizo una hermandad muy hermosa, muy humana, muy honesta, muy profunda y hemos aprendido mucho la una de la otra; es mucho como la serie, creo que uno de los mensajes de esta historia es que cuando trabajamos en equipo las mujeres, podemos ser bien 'chingonas', nuestro poder se puede multiplicar y expandir", expresó Mori.Uno de los personajes que ha enfrentado las situaciones más complejas de ambas temporadas es el de Valentina, porque en la entrega anterior fue secuestrada y violentada, y ahora vivirá las secuelas de esta situación en solitario, lo que provocó en su intérprete Natalia Telléz, muchas noches de insomnio."Yo nunca había abordado un personaje que estuviera en ese estado mental tan frágil, en ese estado físico tan lastimado, emocionalmente fue muy fuerte por lo que me pasó una cosa muy extraña, en cuanto me puse el traje de Valentina para la segunda temporada dejé de dormir, me dio como un episodio de insomnio. Fernando me dijo que en esta segunda temporada, Valentina habla de un trastorno postraumático, por lo que empecé a leer mucho del tema y a intentar entrar en la psique de alguien que acaba de ser muy lastimado y entender cómo una persona sobrevive a eso", dijo Natalia.En este evento que se llevó a cabo la noche de ayer, también estuvieron presentes Ximena Sariñana, Amorita Rasgado, Bruno Bichir, Miguel Rodarte y el productor Billy Rovzar, por mencionar algunos, quienes además de caminar por la alfombra roja, disfrutaron del primero de ocho capítulos de esta segunda entrega, los cuales se estrenarán uno por semana comenzando el día de hoy.