Nuevo diseño de "Alvin y las ardillas" en redes

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Hace un par de días se reveló el nuevo diseño que tendrán los personajes de la popular franquicia infantil de 2007 "Alvin y las ardillas", protagonizada por el actor Jason Lee. Se espera que la próxima película se estrene en cines en la segunda mitad de 2028, coincidiendo con el 70 aniversario de la saga.

Este cambio en la estética visual de Alvin, Simón y Teodoro no pasó desapercibido por los espectadores y seguidores más veteranos de la saga, quienes no tardaron en inundar las redes sociales con reacciones, críticas y opiniones.

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El grupo musical de dibujos animados ha sufrido distintas modificaciones visuales desde 1958, desde su creación por el productor y compositor estadounidense Ross Bagdasarian, conocido artísticamente como David Seville.¿Cómo reaccionaron los fanáticos en redes?La primera imagen que muestra los cambios visuales de los personajes de la saga fue publicada el pasado 14 de julio, por la productora Big Shot Pictures, quien adquirió el 25% de la franquicia en sociedad con Bagdasarian Productions, dueña original de los derechos de la saga.La imagen de muestra al personaje de Alvin, líder del grupo musical de ardillas, usando su clásica sudadera roja con la letra "A" estampada. No obstante, sus rasgos físicos han cambiado, luciendo un aspecto más humano.Uno de los principales temas de discusión fue el cambio en el estilo visual, pues mientras algunos usuarios consideraron que el nuevo diseño se adapta a las tendencias actuales de la animación, otros señalaron que los personajes perdieron parte del aspecto que los hizo populares.Big Shot, fundada por Brian Robbins, ex-CEO de Paramount Pictures y Nickelodeon, planea realizar nuevos proyectos de la mano de la saga. Esto incluye una película en cines y el desarrollo de contenido digital en formato corto para la plataforma de YouTube.Para muchos fanáticos, el anuncio representa una oportunidad para presentar a una nueva generación de espectadores a los personajes creados por Bagdasarian, quienes con el paso del tiempo se convirtieron en uno de los grupos musicales animados más reconocidos de la cultura popular.Además del debate sobre el diseño, varios usuarios expresaron curiosidad por conocer el rumbo que tomará la historia y si la producción mantendrá el tono familiar y de comedia que caracterizó a las entregas anteriores o apostará por una propuesta completamente renovada.