Galilea Montijo revela el dolor por la ausencia de su hijo

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El dolor más grande que ha sentido Galilea Montijo en su vida es el que su hijo Mateo ya no quisiera vivir con ella y prefiriera vivir con su padre, el menor tenía entonces 11 años, recién cumplió 14, y aunque la conductora de "La casa de los famosos México" entiende y respeta la decisión de su hijo, admite que el dolor de su ausencia es algo que nadie le quita.

Galilea Montijo enfrenta dolor por ausencia de su hijo

Montijo habló del difícil proceso que tuvo que vivir cuando su hijo se fue la casa para vivir con su padre Fernando Reina, con quien ella estuvo casada durante 11 años.

En el podcast "La magia del caos", conducido por Aislinn Derbez, Galilea, entre lágrimas, reveló lo difícil que fue soltar a su hijo y enfrentar su ausencia; cuando Mateo se fue, la conductora sintió que se moriría.

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"Me morí, sentí que me moría", dijo llorando.

Galilea reconoció lo buen papá que es Fernando, sin embargo, eso no evitó que fueran días terribles para ella.

"Sé que con su papá está perfecto, que está bien, pero fueron días terribles para mi"

Galilea Montijo respeta decisión de su hijo y busca apoyo

Pese al dolor, la conductora de "Hoy" respetó la decisión de su hijo, quien, además, se fue a vivir con sus dos medios hermanos.

"Sentí que mi bebé ya no estaba en la casa y tenía que respetar esta parte de Mateo".

Reiteró que Mateo, a los 11 años le partió el alma, aunque se sinceró al decir que jamás lo culpará de ello porque, dice, fue una decisión de amor a su papá.

A tres años de que Mateo decidiera irse, Galilea no supera el dolor que le causa la ausencia de su hijo en casa, y aunque ha tomado terapia, reveló que ese sentir nada ni nadie se lo ha podido quitar.

"Hasta la fecha es un dolor que nadie me quita".

Compartió que, en medio de este dolor por la ausencia de Mateo, conoció a su actual pareja, el modelo español Isaac Moreno, siete años menor que ella, quien llegó a su vida a darle calma y madurez.

Moreno también tiene un hijo varón, y actualmente la pareja está buscando tener un bebé, si es niña mejor.

Galilea considera que está más que preparada para cuidar a un bebé, confía en que en el caso de que volviera a sufrir depresión postparto como le ocurrió con la llegada de Mateo, tendía mejores herramientas para afrontarla, además de que su pareja es toda una maravilla.

Y aunque están en la tarea, aseguró que si esto no ocurre no pasa nada, pues la relación con Isaac es tan fuerte y madura que seguirían disfrutando juntos de lo que la vida les pueda ofrecer.