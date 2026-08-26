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Seguridad

Hallan tres "narcolaboratorios" y detienen a 11 en límites con Gto.

Las personas detenidas, son provenientes de Durango, Sonora y Sinaloa, señaló la SSPC

Por Redacción

Agosto 26, 2026 12:23 p.m.
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Hallan tres narcolaboratorios y detienen a 11 en límites con Gto.
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      Derivado de acciones de seguridad y labores de inteligencia de la Guardia Civil Estatal (GCE), en coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, once personas fueron detenidas en el municipio de Santa María del Río, provenientes de Durango, Sonora y Sinaloa, asegurándose un arma corta y diversas dosis de una sustancia con características de droga.

      Durante el desarrollo de las acciones y como resultado de labores de inteligencia, las autoridades detuvieron en una primera acción a dos presuntos, para posteriormente ubicar al resto de las personas al salir de un inmueble, donde se decomisó un arma, dosis de la droga denominada "cristal" y diversos indicios relacionados con posibles actividades ilícitas. 

      El trabajo de inteligencia, también permitió ubicar otros dos sitios que presuntamente serían utilizados para el resguardo de químicos y que presuntamente se buscaban utilizar para el procesamiento de sustancias ilícitas, por lo que se estableció vigilancia preventiva en espera de las diligencias de la Fiscalía General de la República (FGR).

      De acuerdo con los primeros datos, los tres sitios, ubicados muy cerca del Estado de Guanajuato, fueron detectados antes de que pudieran entrar plenamente en operación; las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la FGR, autoridad que determinará las responsabilidades correspondientes.

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      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) informó que mantiene acciones coordinadas y permanentes de blindaje en los municipios limítrofes con otras entidades, mediante puntos de atención ciudadana, filtros, módulos de atención y arcos lectores, como parte de los operativos destinados a fortalecer la seguridad.

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