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Terremotos dejan ya más de 6 mil 500 muertos en Venezuela

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Terremotos dejan ya más de 6 mil 500 muertos en Venezuela

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Seguridad

Detienen a dos con droga y ponchallantas en Valles

La GCE también aseguró artefactos conocidos como "ponchallantas" durante el operativo Huasteca Segura.

Por Redacción

Agosto 26, 2026 12:25 p.m.
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Detienen a dos con droga y ponchallantas en Valles
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      Dos hombres fueron detenidos en Ciudad Valles en posesión de 75 dosis de sustancias con características de droga y dos artefactos conocidos como "ponchallantas", informó la Guardia Civil Estatal (GCE).

      La corporación identificó a los detenidos como Ernesto "N", de 44 años, y Ángel "N", de 23 años y originario de Nuevo León. Ambos estarían presuntamente relacionados con actividades de narcomenudeo.

      De acuerdo con el reporte oficial, la detención ocurrió durante patrullajes del dispositivo Huasteca Segura. A los señalados les aseguraron 30 dosis de una sustancia con características de "cristal", 45 bolsas con aparente marihuana y dos "ponchallantas".

      Los detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones correspondientes.

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