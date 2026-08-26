Gallardo no se siente aludido por mensaje de Sheinbaum
La presidenta advirtió que las "ambiciones personales" no deben imponerse al bien común
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Luego que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo emitió un pronunciamiento donde advirtió que las "ambiciones personales" no deben imponerse al bien común, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, asumió que el mensaje de la mandataria nacional no tiene un destinatario en específico.
En entrevista, consideró que el posicionamiento no va dirigido al gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado por Estados Unidos de tener nexos con el crimen organizado, ni tampoco a otros gobernantes del país.
"Yo creo (que) es algo, es un sentimiento y hay que manejarlo como un sentimiento. No hay que dirigírselo a alguien, es malo dirigírselo a alguien", opinó el mandatario estatal.
Asumió que el movimiento gallardista ejercer la misma postura de Sheinbaum Pardo, es decir, se caracteriza por anteponer el bien colectivo sobre el particular.
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"A ver, estamos de acuerdo con la presidenta. Creo que no debe haber ningún interés personal por sobre el del pueblo", sentenció.
Reiteró que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) sigue manteniendo el mismo respaldo a favor de la presidenta, a través de una "excelente relación".
"Interés general, antes que cualquier ambición personal", reitera Sheinbaum
Señaló que no le pareció "pertinente" el regreso de Rubén Rocha Moya
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