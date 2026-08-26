Santiago Nieto, virtual candidato de Morena en Querétaro

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Esta tarde, la Comisión de Elecciones de Morena designó a Santiago Nieto, exdirector general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como coordinador de su partido en Querétaro.

Dicha designación es el proceso previo a otorgar la candidatura a la gubernatura, una vez que inicie oficialmente el proceso electoral de 2027.

El anuncio fue encabezado por la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, y la titular de la Comisión de Elecciones, Citlalli Hernández.

El nombramiento se realizó mediante encuestas que no fueron publicadas, y sólo fueron mostradas en privado a los participantes en el método partidario para elegir a sus candidatos del próximo año.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí