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Nacional

Santiago Nieto, virtual candidato de Morena en Querétaro

Fue anunciado por Ariadna Montiel y Citlalli Hernández como próximo coordinador del partido en esa entidad

Por El Universal

Agosto 26, 2026 12:46 p.m.
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Santiago Nieto / Foto: Archivo

Santiago Nieto / Foto: Archivo

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      Esta tarde, la Comisión de Elecciones de Morena designó a Santiago Nieto, exdirector general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como coordinador de su partido en Querétaro.

      Dicha designación es el proceso previo a otorgar la candidatura a la gubernatura, una vez que inicie oficialmente el proceso electoral de 2027.

      El anuncio fue encabezado por la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, y la titular de la Comisión de Elecciones, Citlalli Hernández.

      El nombramiento se realizó mediante encuestas que no fueron publicadas, y sólo fueron mostradas en privado a los participantes en el método partidario para elegir a sus candidatos del próximo año.

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