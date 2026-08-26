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Sabor

¿Cuándo y dónde será el Festival de Pan Dulce Mexicano?

La Secretaría de Cultura y la Cámara Nacional respaldan el reconocimiento como patrimonio

Por El Universal

Agosto 26, 2026 12:17 p.m.
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¿Cuándo y dónde será el Festival de Pan Dulce Mexicano?
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      ¿Te consideras glotón? Ve apartando las fechas para el Festival de Pan Dulce Mexicano, que celebrará su primera edición al sur de la Ciudad de México.

      Cámara Nacional de Industria Panificadora impulsa festival pan dulce en CDMX

      Este evento es una iniciativa de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora -que junto con la Secretaría de Cultura impulsó el nombramiento de dicho antojito como Patrimonio Inmaterial de nuestra capital- para celebrar la diversidad que hay en el país.

      Bajo el lema "Visita, conoce y saborea", el festival te invita a disfrutar la panadería mexicana durante todo un fin de semana. Continúa leyendo para saber los detalles.

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      Variedades y actividades del Festival de Pan Dulce Mexicano 2026

      Sin duda, el pan dulce mexicano es uno de los más coloridos, variados y llenos de sabor. Así que, si eres de las personas que necesita comenzar su día con una pieza y una taza de café, entonces no puedes perderte la oportunidad de ir.

      Estas son algunas de las variedades que podrás probar en el festival:

      Ojo de buey

      Concha

      Mantecada

      Chilindrina

      Cubilete

      Cuernito

      Garibaldi

      Ladrillo

      Oreja

      Rebanada con mantequilla

      Piedra

      Bigote

      Campechana

      Beso

      Bisquet

      Churros

      Cocol

      Y además de disfrutar su sabor, este evento será la oportunidad para conocer la historia de cada pieza, puesto que contará con un museo temporal y ponencias sobre técnicas y preparaciones.

      ¿Te animas a ir? En total, tendrás 3 días para lanzarte al Festival de Pan Dulce Mexicano 2026: el viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de septiembre. Las actividades comenzarán desde las 10:00 a las 20:00 horas.

      Otro dato que debes saber es que la entrada será gratis; sólo considera que el consumo de alimentos tendrá costo, por lo que te recomendamos llevar efectivo.

      El evento tendrá por sede la Utopía Coyoacán, con dirección Av. Miguel Hidalgo 128, colonia San Lucas, Coyoacán, CDMX.

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