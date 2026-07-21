Toy Story 5 película más vista en México 2026

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Tras un mes de exhibición en cines nacionales, "Toy Story 5" se ha convertido en la película más vista del 2026 en México, al sumar 15.8 millones de boletos vendidos, superando ya por casi medio millón a "Super Mario Galaxy".

Con esta cifra la nueva cinta de los estudios Disney Pixar se posicionan en el décimo lugar de las historias más vistas de todos los tiempos y poniéndose a tiro de piedra de "Lilo & Stich" versión live action, que ostenta el noveno con 17,3 millones de asistentes.

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Esto de acuerdo con datos proporcionados por la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, que aglutina a exhibidores, distribuidores, productores y prestadores de servicios.El pasado fin de semana "Toy Story 5" registró 677 mil boletos vendidos, por lo que si sigue la tendencia, pasaría por encima del demonio azul peludo en los primeros días de agosto. Pero difícilmente podría escalar más peldaños del top ten histórico.Aún así, la nueva aventura de Buzz Lightyear, Jessie y Woody es ya la quinta película animada más exitosa en México, en toda la historia de la exhibición.El primer sitio en esa codiciada lista es para "Intensamente 2", la cual arribó a 25.3 millones de asistentes, seguida por "Toy Story 4", con 24.8 millones de butacas ocupadas, dejando con la medalla de bronce a "Coco", con 24.1 millones y "Super Mario, la película", con 22.7 millones."Toy Story 5", que arrancó mal la taquilla en México el 17 de junio, al estrenarse casi al parejo que los primeros días del Mundial de Futbol, pone ahora a los juguetes en competencia con la alta tecnología.Es la primera vez que John Lasseter no está involucrado en el guion de la historia y eso causó cierto nerviosismo entre los fans de la saga.Pero no debió tomarse así, porque en los controles de escritura y dirección quedó el "debutante" Andrew Stanton, quien realmente no es ningún novato, pues aunque es la primera vez que se pone como realizador, realmente fue de los fundadores de la cinta, siendo después escritor en todas las siguientes.Recién otra película animada que llegó a México fue "Minions & Monstruos" que ha tenido un ingreso discreto, pues en tres semanas en cartelera contabiliza 3.1 millones espectadores y ha ido decayendo en entradas, registrándose 439 mil la semana pasada.