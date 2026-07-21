Talento potosino, detrás del vestuario de Shakira en el Mundial
Raquelle Pedraza participó en el bordado y ajuste de las prendas utilizadas durante el espectáculo.
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La diseñadora potosina Raquelle Pedraza formó parte del equipo encargado de preparar el vestuario que Shakira utilizó durante su presentación en la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Pedraza, especialista en confección y ajuste de prendas para celebridades, trabajó bajo la dirección creativa del estilista Nicholas Bru. Su participación incluyó la aplicación manual de cristales Swarovski y la intervención de las faldas utilizadas por el cuerpo de bailarinas.
También supervisó y perfeccionó el ajuste de los vestuarios para que las prendas ofrecieran movilidad y funcionalidad durante la presentación.
El atuendo de Shakira fue diseñado por Fausto Puglisi, director creativo de Roberto Cavalli. La pieza fue confeccionada con más de 200 mil cristales Swarovski y requirió alrededor de 120 horas de bordado artesanal.
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Raquelle Pedraza ha colaborado anteriormente en trabajos para figuras internacionales como Anne Hathaway, Meryl Streep, Naomi Watts, Salma Hayek, Nicki Minaj y Katy Perry.
La participación en el espectáculo mundialista representa uno de los proyectos de mayor exposición internacional en la trayectoria de la diseñadora originaria de San Luis Potosí.
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