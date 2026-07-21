Incertidumbre en T-MEC complica inversión privada para Pemex y CFE

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La incertidumbre que genera el cambio hacia revisiones anuales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podría dificultar la llegada de inversión privada al país y obligar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a asumir una mayor parte de las inversiones contempladas en el Plan México 2030, advirtió Fitch Ratings.

La calificadora señaló que, aunque no prevé que la no renovación del T-MEC derive en acciones negativas sobre las calificaciones crediticias de las empresas mexicanas, sí considera que el entorno de incertidumbre comercial ampliará la divergencia entre las compañías con finanzas sólidas y aquellas con perfiles más presionados.

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De acuerdo con Fitch, la confianza empresarial ya se ha visto afectada durante los últimos dos años por la incertidumbre comercial, así como por las preocupaciones del mercado relacionadas con la reforma judicial y la reducción en la protección a los inversionistas.En ese contexto, la firma considera que un menor apetito por invertir complicaría los objetivos del gobierno para detonar proyectos de infraestructura mediante la participación del sector privado.Fitch explicó que, si el gobierno no logra atraer suficiente capital privado, Pemex y CFE podrían convertirse en los principales vehículos para impulsar la agenda de inversión del Plan México 2030, lo que incrementaría el riesgo de un mayor deterioro en sus perfiles financieros.El Plan de Infraestructura 2026-2030 contempla inversiones por 5.6 billones de pesos (bdp) distribuidas en alrededor de mil 500 proyectos, de los cuales 54% corresponde al sector energético y 36% al de transporte.Sin embargo, la calificadora señaló que la participación privada continúa siendo limitada debido a que aún faltan definiciones sobre aspectos como la estructura de financiamiento, los esquemas de rentabilidad, la distribución de riesgos y mecanismos confiables para la resolución de controversias.En el caso de la CFE, Fitch destacó que su plan de expansión para el periodo 2026-2030 contempla inversiones por 28 mil 200 millones de dólares (mdd) para incorporar 12.6 gigawatts de capacidad de generación eléctrica. La agencia estima que el gasto de capital representará alrededor de 20% de sus ingresos y que el flujo de caja libre permanecerá en terreno negativo durante todo el periodo.Para Pemex, la calificadora proyecta inversiones promedio cercanas a 12 mil millones de dólares anuales, en un contexto de varios años de subinversión que ha deteriorado su desempeño operativo y financiero. Aunque el reciente incremento en los precios internacionales del petróleo fortalecerá su flujo de efectivo, Fitch prevé que la empresa seguirá dependiendo del respaldo del gobierno.La agencia estima que la administración federal destinará más de 10 mil millones de dólares en apoyos a Pemex durante 2026 para cubrir el servicio de su deuda y sus necesidades de liquidez.Pese a este escenario, Fitch indicó que la mayoría de las empresas mexicanas calificadas mantiene balances sólidos y una política conservadora de asignación de capital, lo que les permitirá enfrentar el entorno de incertidumbre sin que, por ahora, se anticipen rebajas generalizadas en sus calificaciones crediticias.