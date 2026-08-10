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Muere el padre de Tzasna, participante de "Survivor"

La participante decidió continuar en el reality pese al dolor y explicó sus motivos ante sus compañeros.

Por El Universal

Agosto 10, 2026 04:39 p.m.
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Muere el padre de Tzasna, participante de Survivor
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      El gobierno de Xi Jinping informó que tras una investigación contra las importaciones de nuez pecana fresca de México se concluyó que entra a territorio chino en condiciones desleales, por lo que se le impondrá una cuota compensatoria de entre 17.8% y 51.6%.


      La Secretaría de Economía dijo que buscará evitar la aplicación de esa cuota contra las exportaciones mexicanas de dicha semilla, ya que aún se espera el fallo definitivo.

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      "Si bien el Gobierno de México respeta el procedimiento de investigación antidumping llevado a cabo por el Gobierno chino, manifiesta su preocupación por la determinación preliminar y reitera su compromiso con los productores y exportadores del país en la defensa de sus intereses comerciales internacionales", dijo.
      Los exportadores mexicanos tienen un plazo de 10 días para responder a la resolución preliminar del gobierno chino, por lo que, las secretarías de Economía y de Agricultura y Desarrollo Rural trabajarán en la defensa de las empresas y se mantendrán en coordinación y en contacto entre ellas y con la Embajada de México en China.
      El pasado 25 de septiembre de 2025, el Ministerio de Comercio de la República Popular de China publicó el inicio de una investigación antidumping sobre las importaciones de nueces.
      En el fallo preliminar, el gobierno chino publicó que las cuotas compensatorias para las exportaciones que van directamente de México a China serán de entre 17.8% y 51.6%.
      La dependencia dijo que se tiene conocimiento de que hay "un volumen importante" que se exporta a Estados Unidos, que desde ahí se reexporta a China, por lo que los exportadores estadounidenses estarán sujetos a una cuota de 54.3%.
      La Secretaría de Economía explicó que "las exportaciones directas de México a China sumaron 21.9 millones de dólares en 2024".

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