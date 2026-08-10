Pozos declara Patrimonio Cultural a la Procesión de los Cristos

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Con más de 120 años de historia y más de 600 imágenes de Cristo que cada Viernes Santo salen de los hogares para recorrer las calles de Villa de Pozos, la Procesión de los Cristos fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial del municipio.

La declaratoria fue proclamada durante una sesión solemne del Consejo Municipal de Villa de Pozos, luego de que fuera aprobada por unanimidad. Al acto acudieron representantes de las secretarías de Cultura y Turismo del estado, además de familias y portadores de las imágenes que participan en la tradición.

De acuerdo con lo expuesto durante la sesión, la Procesión de los Cristos tiene sus orígenes entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Su continuidad se ha sostenido dentro de los hogares de Villa de Pozos, donde las familias conservan, limpian, visten y participan en el recorrido de las imágenes que han sido heredadas de generación en generación.

La tradición reúne más de 600 imágenes, algunas consideradas antiguas y de especial valor para las familias que las custodian. Cada Viernes Santo, los Cristos salen de distintos hogares para incorporarse al recorrido por los barrios de la cabecera municipal, una práctica que se mantiene como parte de las celebraciones de Semana Santa en la demarcación.

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Con la declaratoria municipal comienza una nueva etapa: el Ayuntamiento anunció que iniciará las gestiones necesarias para inscribir el reconocimiento en el Registro Estatal de Patrimonio Cultural y solicitar ante la Secretaría de Cultura del Estado el decreto administrativo correspondiente.

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La Secretaría de Cultura estatal ya trabaja en el procedimiento para integrar los elementos técnicos y documentales necesarios para avanzar hacia una declaratoria estatal. Por ahora, este reconocimiento todavía no se ha concretado, por lo que la Procesión de los Cristos cuenta con la declaratoria municipal y se encuentra en proceso de buscar una protección jurídica a nivel estatal.

Para las familias que conservan las imágenes, el reconocimiento representa también una forma de visibilizar una tradición cuya permanencia depende de la transmisión entre generaciones. El siguiente paso será definir cómo se integrará su protección dentro del patrimonio cultural de San Luis Potosí.