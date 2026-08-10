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Secretaría de la Mujer reporta baja en casos de violencia familiar

En el primer semestre de 2026, registró 5 mil 025 denuncias, un 3% menos que en 2025

Por Rubén Pacheco

Agosto 10, 2026 03:46 p.m.
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Gloria Serrato Sánchez / Foto: Carlos Vega-Pulso

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      San Luis Potosí logró salir del top ten de estados con más denuncias por violencia familiar en el primer semestre del 2026, en comparación con el mismo período del 2025, informó Gloria Serrato Sánchez, encargada de Despacho de la Secretaría de la Mujer e Igualdad Sustantiva (SEMU).

      En los primeros seis meses del 2025 la entidad acumuló 5 mil 177 carpetas de investigación, ubicándose en el décimo lugar. En tanto, la comparativa del 2026 sumó 5 mil 025 denuncias, posicionándose en la onceava posición.

      Es decir, una disminución del 3 por ciento, de acuerdo con el reporte mensual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), coincidente con lo aseverado por la funcionaria estatal.

      "Hemos disminuido las cifras en cuanto a violencia familiar (...) antes estábamos en los años anteriores entre el octavo y noveno lugar; llegamos a estar el séptimo lugar cuando recién entró el gobernador (...) no es una gran disminución, pero sí se ve reflejado", comentó.

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      Consideró que la administración estatal ha logrado disminuir la cifras por este delito, donde las mujeres son las principales víctimas, a través de diferentes estrategias y programas de atención prioritaria.

      "Es muy complejo, es muy difícil que una mujer decida presentar una querella en contra de un hombre que es parte de su proyecto de vida, que es con el que quiso formar una familia y que no es tan sencillo de que nada más lleguemos, le demos información y luego ella se traslade a presentar una denuncia", remató.

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