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Cierres viales al poniente de la ciudad por lluvias

Se reportan niveles considerables de agua en Río Santiago, generando tráfico lento

Por Redacción

Agosto 10, 2026 04:09 p.m.
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Cierres viales al poniente de la ciudad por lluvias
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      Desarrollado por SACS IA

      Derivado de las lluvias que se presentaron en los diversos cuadrantes de la ciudad, se aplicaron cierres viales principalmente al poniente:

      Desnivel de plaza San Luis

      Desnivel de la glorieta Real Inn

      Se registran niveles de agua de consideración en Río Santiago, por lo que encontrarás avance lento

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