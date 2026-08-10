Cierres viales al poniente de la ciudad por lluvias

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Derivado de las lluvias que se presentaron en los diversos cuadrantes de la ciudad, se aplicaron cierres viales principalmente al poniente:

Desnivel de plaza San Luis

Desnivel de la glorieta Real Inn

Se registran niveles de agua de consideración en Río Santiago, por lo que encontrarás avance lento

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"Maneja con precaución ante pavimento mojado y atiende indicaciones", pidió la Policía Vial capitalina.