Cierres viales al poniente de la ciudad por lluvias
Se reportan niveles considerables de agua en Río Santiago, generando tráfico lento
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Preguntas y respuestas
Derivado de las lluvias que se presentaron en los diversos cuadrantes de la ciudad, se aplicaron cierres viales principalmente al poniente:
Desnivel de plaza San Luis
Desnivel de la glorieta Real Inn
Se registran niveles de agua de consideración en Río Santiago, por lo que encontrarás avance lento
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