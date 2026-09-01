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Usuarios celebran llegada del mes patrio con memes en redes

Usuarios en redes sociales destacan el inicio de fiestas patrias y la temporada de celebraciones.

Por El Universal

Septiembre 01, 2026 03:36 p.m.
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Usuarios celebran llegada del mes patrio con memes en redes
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      El mes de septiembre comenzó este martes y, como cada año, las redes sociales no dejaron pasar la llegada del noveno mes del año.


      Entre el gasto de los útiles escolares, la espera por el pozole, el 15 de septiembre y el inevitable recuerdo de los temblores en México, los usuarios encontraron motivos de sobra para recibirlo con humor.

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      Y es que, para muchos mexicanos, septiembre no es un mes cualquiera. Además de marcar el arranque de las fiestas patrias, también está asociado con algunos de los sismos más fuertes registrados en México, una coincidencia que desde hace años alimenta toda clase de comentarios, teorías y, por supuesto, memes.
      En redes algunos usuarios incluso bautizaron al mes como el "mes del temblor", una manera de tomar con humor un asunto que también provoca preocupación entre la población.
      Sin embargo, más allá de los sismos, este mes también funciona como una especie de señal de arranque para la temporada de celebraciones en México.
      Con la llegada del mes comienzan los preparativos para el 15 de septiembre, mientras que el 16, Día de la Independencia de México, marca una de las fechas más importantes del calendario.
      Pero la cosa no termina ahí. Después llega octubre con Halloween, noviembre con el Día de Muertos y finalmente diciembre, cuando aparecen las posadas, Navidad y Año Nuevo.
      Por eso, para algunos usuarios, septiembre representa oficialmente el inicio de la recta final del año y de una cadena de celebraciones que prácticamente no da descanso; por lo que decidieron inundar las redes sociales con los mejores memes.

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