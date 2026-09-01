¿Quién es el chef de restaurante donde Andy López tuvo cónclave?

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El pasado lunes 24 de agosto se llevó a cabo un encuentro que reunió a Andy López Beltrán, su hermano Gonzalo, Daniel Asaf, exjefe de la Ayudantía de la Presidencia durante el gobierno de AMLO, así como a Juan Domingo Beckmann, líder del imperio tequilero José Cuervo, y al empresario Mauricio Garduño, uno de los perfiles más consolidados a nivel internacional en tecnología y transformación digital.

La reunión tuvo lugar en el restaurante Magazzino, ubicado en la colonia Condesa, un sitio que se ha convertido en uno de los puntos de encuentro para quienes buscan propuestas de cocina italiana y mexicana.

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En este sitio, los comensales pueden disfrutar de los platillos preparados por el chef Patrizio Cesarano, conocido por su trabajo en Casa d'Italia y Vecchio Forno.Luigi Patrizio Cesarano es hijo del chef italiano Luigi Cesarano, quien nació en una familia campesina del sur de Italia. Fue en ese entorno donde tuvo sus primeros acercamientos con la producción de alimentos y vinos, antes de continuar con su preparación profesional.Luigi Cesarano se graduó de la Escuela Hostelera de Sorrento y comenzó una trayectoria que lo llevó a trabajar en distintas ciudades, entre ellas Milán, Berna, Suiza.Después de esa etapa, decidió establecerse en México, país donde desarrolló una importante carrera dentro de la gastronomía italiana.En 1995 abrió Casa d'Italia y, años más tarde, en 2011, inauguró Vecchio Forno, dos restaurantes que forman parte de su trayectoria y del legado gastronómico que posteriormente continuaron sus hijos.Junto con su hermano gemelo Nicolo, Patrizio Cesarano ha continuado con el legado culinario de su padre.Aunque ambos mantienen como referencia los sabores y principios de la cocina tradicional italiana, también han desarrollado nuevas propuestas como Gruppo Noi y Alterna, un concepto que apuesta por combinar ingredientes y técnicas de distintas partes del mundo.Además de los restaurantes que encabeza junto con su familia, Patrizio también es socio de Wabi Sushi y Koyi Sushi.