logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Fotogalería

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Sebastián Cáceres se va al Celta de Vigo

El traspaso del futbolista uruguayo se cerró por 8 millones de dólares

Por El Universal

Septiembre 01, 2026 03:08 p.m.
A
Sebastián Cáceres se va al Celta de Vigo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El futbolista uruguayo Sebastián Cáceres deja a las Águilas del América y se convierte en nuevo jugador del Celta de Vigo, de la Liga Española.

      Fichaje confirmado y detalles del contrato

      Tras varios días de negociaciones y de que el central charrúa externó su deseo por salir del Nido, al fin hay acuerdo entre ambos equipos y futbolista de 27 años vestirá de celeste para esta campaña.

      Cáceres firmó un contrato con el equipo de Vigo hasta 2030 y se habla de una cifra de 8 millones de dólares lo que pagaron a los azulcrema por su hombre importante en la zaga.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Trayectoria y aportes de Sebastián Cáceres en América

      Sebastián llegó al América para el Clausura 2020, proveniente del Liverpool FC de Uruguay y no pagaron más de dos millones de dólares. Después de varios años en el centro de la crítica, el charrúa logró convertirse en pieza fundamental de los emplumados.

      Fue pieza clave en el tricampeonato de las Águilas bajo el mando del técnico brasileño André Jardine.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Sebastián Cáceres se va al Celta de Vigo
      Sebastián Cáceres se va al Celta de Vigo

      Sebastián Cáceres se va al Celta de Vigo

      SLP

      El Universal

      El traspaso del futbolista uruguayo se cerró por 8 millones de dólares

      El club América lidera la tabla de participación de menores
      El club América lidera la tabla de participación de menores

      El club América lidera la tabla de participación de menores

      SLP

      El Universal

      El técnico Guillermo Almada está cerca de cumplir la regla de menores en el club América.

      Álvaro Fidalgo analiza opciones fuera del Real Betis
      Álvaro Fidalgo analiza opciones fuera del Real Betis

      Álvaro Fidalgo analiza opciones fuera del Real Betis

      SLP

      El Universal

      Getafe, Racing de Santander y Rayo Vallecano han contactado al mexicano

      Se cae fichaje de Erik Lira con Mónaco
      Se cae fichaje de Erik Lira con Mónaco

      Se cae fichaje de Erik Lira con Mónaco

      SLP

      El Universal

      La falta de una plaza y el cierre del mercado francés impidió su registro