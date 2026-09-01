Sebastián Cáceres se va al Celta de Vigo
El traspaso del futbolista uruguayo se cerró por 8 millones de dólares
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El futbolista uruguayo Sebastián Cáceres deja a las Águilas del América y se convierte en nuevo jugador del Celta de Vigo, de la Liga Española.
Fichaje confirmado y detalles del contrato
Tras varios días de negociaciones y de que el central charrúa externó su deseo por salir del Nido, al fin hay acuerdo entre ambos equipos y futbolista de 27 años vestirá de celeste para esta campaña.
Cáceres firmó un contrato con el equipo de Vigo hasta 2030 y se habla de una cifra de 8 millones de dólares lo que pagaron a los azulcrema por su hombre importante en la zaga.
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Trayectoria y aportes de Sebastián Cáceres en América
Sebastián llegó al América para el Clausura 2020, proveniente del Liverpool FC de Uruguay y no pagaron más de dos millones de dólares. Después de varios años en el centro de la crítica, el charrúa logró convertirse en pieza fundamental de los emplumados.
Fue pieza clave en el tricampeonato de las Águilas bajo el mando del técnico brasileño André Jardine.
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