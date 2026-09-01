Atacan a policía municipal en Culiacán

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(EL UNIVERSAL).- A causa de un atentado a balazos contra un elemento de la policía municipal de nombre Josué Enrique "N", de 26 años, en Aguaruto, en la parte nor-poniente de Culiacán, autoridades de una escuela primaria que se ubica en esa zona suspendieron clases por este día.

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Culiacán informó que el elemento que había salido de su hogar y se dirigía a las instalaciones de la corporación cuando personas armadas lo atacaron, este logró solicitar auxilio.