Sorprenden a sujeto escondido al interior del Templo del Carmen
Fue ubicado en el área de baños y puesto a disposición de la autoridad competente
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Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la capital informó que el agrupamiento femenil "Centinela" detuvo a un sujeto por allanamiento en la Iglesia del Carmen.
En una oportuna intervención, las oficiales atendieron la solicitud de apoyo del personal del templo, tras haber detectado a un hombre escondido en la sacristía, el cual, se negaba a retirarse.
Ante ello, se solicitó la intervención de las oficiales, quienes ubicaron al sujeto de 46 años, quien después se escondió en el área de los baños, por lo que fue detenido y puesto a disposición de la autoridad competente.
Alertan a población por falso inspector de Protección Civil
El sujeto usurpa el nombre de la corporación, cometiendo fraude
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