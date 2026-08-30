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Vadhir Derbez informa que obtuvo un amparo por investigación

El actor, denunciado por presuntos tocamientos, afirmó que el proceso presenta irregularidades

Por El Universal

Agosto 30, 2026 06:22 p.m.
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      Vadhir Derbez informó que obtuvo una sentencia de amparo relacionada con la investigación iniciada en su contra por una denuncia de presuntos tocamientos.

      En declaraciones al canal de YouTube RogerMx Espectáculos, el actor y cantante sostuvo que la resolución permitirá revisar posibles irregularidades en la actuación de las autoridades.

      "Ya hay una sentencia de amparo a mi favor, lo cual es muy positivo", declaró Derbez, quien aseguró que jueces encontraron anomalías en el procedimiento. Sin embargo, no presentó detalles sobre el alcance de la resolución ni precisó qué actos de autoridad fueron impugnados.

      La concesión de un amparo no representa por sí misma una exoneración ni determina la inexistencia de los hechos denunciados. Tampoco se informó si la investigación fue suspendida o deberá reponerse alguna parte del procedimiento.

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      En mayo, Derbez dio a conocer que una modelo lo había denunciado ante una fiscalía especializada en delitos sexuales. El artista negó las acusaciones y afirmó que se trataba de un intento de extorsión, versión que corresponde a su defensa.

      El cantante también aseguró que el proceso afectó su carrera, pues tuvo que cancelar algunas presentaciones de su gira musical y devolver el importe de los boletos.

      Hasta el momento referido en la información, la fiscalía encargada del caso no había fijado públicamente una postura sobre las declaraciones del actor ni sobre los efectos de la sentencia de amparo.

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