Fallan semáforos de la carretera ‘57

Usuarios de la carretera 57 reportaron que algunos semáforos de cruceros importantes, como el del Eje 128 de la Zona Industrial, no funcionan o registran fallas frecuentes, lo que complica situaciones de tráfico especialmente en horarios pico.

Para colmo, existe poca definición respecto a qué autoridad y municipio le corresponde resolver los desperfectos, pues dependiendo de la ubicación de las cajas de controles de dichos semáforos, la compostura puede estar a cargo de autoridades estatales o municipales y estas últimas pueden ser de la capital o de Villa de Pozos.

Es precisamente esa indefinición lo que ocasiona retrasos a veces muy dilatados para que los controladores viales estropeados puedan entrar nuevamente en operación.

En el caso de los semáforos de la carretera 57 y Eje 128, su buen funcionamiento es esencial para el tráfico que entra y sale de la Zona Industrial. La segunda de las vialidades conecta directamente con la avenida Industrias y a través de ésta con el bajopuente que permite cruzar la 57 rumbo a Bosques de las Flores o bien retomar la lateral de la carretera central hacia el norponiente, de regreso a la capital potosina.

Se aprecia como conveniente que entre autoridades estatales y municipales, tanto de la capital como de Villa de Pozos, exista un convenio que deje en claro a quién le corresponde reparar cada uno de los semáforos de la ruta 57 en caso de descompostura, para que ese objetivo se cumpla lo más rápidamente posible.