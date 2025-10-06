Fallan semáforos de la carretera ‘57
Usuarios de la carretera 57 reportaron que algunos semáforos de cruceros importantes, como el del Eje 128 de la Zona Industrial, no funcionan o registran fallas frecuentes, lo que complica situaciones de tráfico especialmente en horarios pico.
Para colmo, existe poca definición respecto a qué autoridad y municipio le corresponde resolver los desperfectos, pues dependiendo de la ubicación de las cajas de controles de dichos semáforos, la compostura puede estar a cargo de autoridades estatales o municipales y estas últimas pueden ser de la capital o de Villa de Pozos.
Es precisamente esa indefinición lo que ocasiona retrasos a veces muy dilatados para que los controladores viales estropeados puedan entrar nuevamente en operación.
En el caso de los semáforos de la carretera 57 y Eje 128, su buen funcionamiento es esencial para el tráfico que entra y sale de la Zona Industrial. La segunda de las vialidades conecta directamente con la avenida Industrias y a través de ésta con el bajopuente que permite cruzar la 57 rumbo a Bosques de las Flores o bien retomar la lateral de la carretera central hacia el norponiente, de regreso a la capital potosina.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Se aprecia como conveniente que entre autoridades estatales y municipales, tanto de la capital como de Villa de Pozos, exista un convenio que deje en claro a quién le corresponde reparar cada uno de los semáforos de la ruta 57 en caso de descompostura, para que ese objetivo se cumpla lo más rápidamente posible.
no te pierdas estas noticias
Necesario, ampliar carretera 57: CMIC
Martín Rodríguez
Proponen los constructores aumentar otro carril por sentido
Reformas de Morena generan descontento en pueblos indígenas
Rolando Morales
Acusan al partido de incumplir compromisos asumidos