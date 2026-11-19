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Vica Andrade, viuda del productor Memo del Bosque, compartió en un video el difícil episodio de salud que atravesó hace tres años y medio, cuando llegó a padecer múltiples malestares físicos que afectaron considerablemente su calidad de vida, al grado de pesar apenas 46 kilos.

Vica Andrade y los distintos diagnósticos que recibió por sus problemas de salud

La exconductora relató, durante una consulta con una especialista en odontología enfocada en la mandíbula, que durante años experimentó distintos síntomas, entre ellos dolores articulares, insomnio, falta de aire, taquicardia y un cansancio constante que le provocaba pesadez en brazos y piernas.

También presentó hormigueo en las manos, calambres, contracturas frecuentes y molestias en la mandíbula, a estos padecimientos se sumaron problemas auditivos, como sensación de oídos tapados, tronidos y tinnitus, además de episodios de vértigo.

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En la conversación, Vica explicó que sus problemas gastrointestinales también llegaron a ser severos, pues experimentó una inflamación que la mantenía inmovilizada y en cama, incluso tenía dificultades para comer, digerir los alimentos y evacuar, situación que ocasionó una importante pérdida de peso.

"De estar en cama, de no poder comer, de no poder hacer del baño", recordó al describir entre lágrimas, lo complicado que fue ese periodo de su vida.

La conductora contó que buscó ayuda con diferentes especialistas, tanto de la medicina convencional como de tratamientos alternativos, pero durante mucho tiempo no consiguió una explicación definitiva sobre lo que le ocurría.

Entre las posibles condiciones que le mencionaron estuvieron principios de Alzheimer, fibromialgia, problemas en el hígado y trastornos relacionados con la menopausia. También recordó que uno de los médicos le habló de una espondiloartropatía seronegativa, una condición que afecta las articulaciones.

Asimismo, mencionó que en algunos estudios había presentado niveles elevados de metales pesados en la sangre, incluido arsénico, sin embargo, reconoció que varias de las explicaciones que había recibido eran solamente teorías y que no tenía certeza sobre el origen de todos sus malestares.

Otro de los dolores que la aquejaban era una fuerte molestia en la ingle derecha, que se extendía hacia la pierna, además, padecía contracturas constantes que le dificultaban realizar movimientos cotidianos.

"Cuatro años sufriendo de muchas contracturas", explicó entre lágrimas, al recordar que había recurrido a compresas calientes, cremas y aerosoles para intentar aliviar las molestias.

El tratamiento mandibular le habría ayudado a encontrar alivio

Durante el video, Vica Andrade mostró parte del procedimiento odontológico al que se sometió, enfocado en atender los problemas de tensión y movilidad de su mandíbula.

Después de la colocación de una férula, la conductora manifestó sentir una mejoría inmediata, aseguró que podía respirar mejor, que había disminuido la pesadez en sus piernas y que su postura también había cambiado.

Incluso señaló que el dolor que sentía en la ingle derecha había desaparecido momentáneamente y que podía girar el cuerpo con mayor facilidad.

La experiencia la llevó a expresar su emoción y agradecimiento, pues después de buscar durante tanto tiempo una explicación y alivio para sus padecimientos, había encontrado una alternativa que, según relató, le permitió sentirse mejor.

Después de que la grabación comenzó a circular en redes sociales y generó preocupación entre sus seguidores, Vica Andrade aclaró que se trataba de un testimonio antiguo y que actualmente su estado de salud es mucho mejor.

"Muchísimas gracias a todos por sus mensajes de amor y apoyo. El video publicado tiene 3 años y medio que se grabó. Hoy estoy mucho mejor gracias a la bondad de Dios", escribió la conductora en su cuenta de Instagram.