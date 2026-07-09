VUELVE ´MOANA´, EN CARNE Y HUESO

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El universo de ´Moana´ salta de la animación al mundo terrenal con una refrescante visión en la que Dwayne ´La Roca´ Johnson y la joven Catherine Laga´aia dan vida al semidiós Maui y a Moana y con la que su director, Thomas Kail espera que el público se contagie de "su espíritu y su pasión".

Una década después de la primera aparición de Moana Motunui en la gran pantalla en una cinta que consiguió dos nominaciones a los Óscar, Kail retoma, sin perder la esencia, la historia de la joven polinesia en una aventura de acción real en la que está acompañada de su inseparable e icónico pollo Hei Hei.

"Mi esperanza es que el público se guíe por el espíritu de Moana y su pasión, al igual que por su vulnerabilidad", explica Kail sobre un filme que se estrena esta semana. La valiente hija del líder de la tribu ficticia Motunui está encarnada, en su primer papel principal, por Catherine Laga´aia, actriz australiana de origen samoano. Laga´aia navega en los límites de la interpretación como Moana en su aventura. Se ve obligada a "tratar de hacer algo cuando no sabes si puedes hacerlo", sostiene Kail, que debuta en la dirección de largometrajes .