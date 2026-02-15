Yeri Mua denuncia llantas ponchadas tras caseta en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).-

denunció públicamente que fue víctima de un

en la Ciudad de México, luego de que le poncharan las llantas de su camioneta tras pasar por una caseta de cobro.El hecho ocurrió cuando se dirigía al, programado en el, y fue relatado por la propia creadora de contenido a través de un video difundido en sus redes sociales.En la grabación, la veracruzana explicó que circulaba por lacuando el vehículo que iba delante de ella se pasó sin pagar el TAG. Como consecuencia, se activó elde peaje.Según su versión, aunque ella sí, el dispositivo también"El pendej** de adelante de mí, pues hagan de cuenta que leporque, y yo sí pagué el tag y a mí metambién", declaró.Ante ello,y advirtió que si no lograba llegar al evento exigiría unay por las afectaciones derivadas del"Se está haciendo unpor mi culpa, pero qué, soporten, que soporten porque yo no tuve la culpa de las."-----¿Llegóal concierto en elDespués del momento de tensión, la influencer publicó unen el que mostró cómo logró salir de la zona con ayuda de uny amigas. En las imágenes se aprecia que dejó suen el sitio delpara podery continuar con sus planes.Pese al contratiempo, confirmó que sí logró asistir alen el, donde compartió imágenes del evento a través de sus redes sociales.-----¿Cómo funciona elen casetas?El, también conocido como, es un mecanismo automatizado de seguridad que se instala eny accesos restringidos para impedir que los conductores evadan el pago oSu objetivo esa los vehículos que intentan atravesar la barrera sin cumplir con el proceso correspondiente.El funcionamiento delde peaje se basa en una secuencia automática:Detección de evasión: Cuenta cony de movimiento que identifican cuando un vehículo rebasa o impacta la pluma sin haber realizado el pago del peaje.Activación automática: Al detectar el cruce indebido, se activa un mecanismo instaladoque despliegao metálicos desde el suelo.Ponchado de llantas: Los picos perforan las llantas del vehículo que continúa su marcha, lo que impide que avance y lo obliga a detenerse.Desactivación: El mecanismo permanece activo hasta que el pago del peaje es validado. Una vez confirmado, losy el paso queda libre