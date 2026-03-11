Anuncia México acuerdo con plataformas para violencia digital
Citlali Hernández Mora lidera el acuerdo para fortalecer la prevención de agresiones digitales.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Secretaría de las Mujeres alcanzó un acuerdo voluntario con plataformas digitales para prevenir y atender la violencia contra las mujeres en el entorno digital.
Al arrancar su conferencia matutina, la mandataria federal explicó que el convenio —impulsado por la titular de la dependencia, Citlali Hernández Mora— permitirá mantener comunicación permanente con las empresas tecnológicas a fin de atender denuncias y establecer protocolos de actuación, entre las plataformas se encuentra Meta.
"Es un primer acuerdo, es voluntario, pero nos permite que la Secretaría de las Mujeres esté en contacto permanente con las plataformas", señaló.
Sheinbaum indicó que el objetivo es que mediante estos mecanismos, las plataformas retiren imágenes o publicaciones que vulneren o violenten a mujeres, ante las distintas formas de agresión que se registran en espacios digitales.
