Hoy Concierto “Voces que unen”

El concierto “Voces que unen”, estará a cargo del ensamble Vita Voce, este sábado 18 de octubre a las 19:00 horas en el Museo Francisco Cossío, reunirá piezas emblemáticas de países como Perú, Venezuela, Colombia, Argentina, Brasil y Cuba.

El ensamble Vita Voce se distingue por su enfoque coral y por fusionar arreglos vocales con acompañamientos instrumentales que resaltan la calidez de las armonías latinoamericanas. En esta presentación, el grupo abordará obras que van del folclor al bolero, incorporando también influencias del son cubano y la bossa nova, géneros que reflejan la identidad mestiza y diversa de la región.