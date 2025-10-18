logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ES NIÑO!

Fotogalería

¡ES NIÑO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Hoy Concierto “Voces que unen”

Por Estrella Govea

Octubre 18, 2025 03:00 a.m.
A
Hoy Concierto “Voces que unen”

El concierto “Voces que unen”, estará a cargo del ensamble Vita Voce, este sábado 18 de octubre a las 19:00 horas en el Museo Francisco Cossío, reunirá piezas emblemáticas de países como Perú, Venezuela, Colombia, Argentina, Brasil y Cuba.

El ensamble Vita Voce se distingue por su enfoque coral y por fusionar arreglos vocales con acompañamientos instrumentales que resaltan la calidez de las armonías latinoamericanas. En esta presentación, el grupo abordará obras que van del folclor al bolero, incorporando también influencias del son cubano y la bossa nova, géneros que reflejan la identidad mestiza y diversa de la región.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

PLENITUD
PLENITUD

PLENITUD

SLP

Redacción

Hoy Concierto “Voces que unen”
Hoy Concierto “Voces que unen”

Hoy Concierto “Voces que unen”

SLP

Estrella Govea

FALLECE GUILLERMO AZANZA, TITIRITERO POTOSINO
FALLECE GUILLERMO AZANZA, TITIRITERO POTOSINO

FALLECE GUILLERMO AZANZA, TITIRITERO POTOSINO

SLP

Estrella Govea

Fundador de la compañía Las Marionetas de Azanza, deja un legado invaluable en la escena artística de SLP

Ciclo “Del inconsciente al surrealismo”
Ciclo “Del inconsciente al surrealismo”

Ciclo “Del inconsciente al surrealismo”

SLP

Estrella Govea