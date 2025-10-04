Bailar: una actividad con grandes beneficios para la salud
Especialistas de la salud recomiendan aprender nuevos estilos de baile por sus beneficios en la memoria, equilibrio y coordinación.
CIUDAD DE MÉXICO, octubre 4 (EL UNIVERSAL).- Bailar es una forma divertida de pasar el tiempo, ya que este hobby es una actividad con grandes beneficios para salud física y mental que puede practicarse a cualquier edad, capaz de mejorar la condición física y reducir el estrés; el baile se ha convertido en una de las mejores alternativas para ejercitarse y disfrutar al mismo tiempo.
Desde ritmos modernos cargados de energía como el hip hop, reguetón, o jazz, hasta suaves y lentos como el danzón o la bachata. Aprender un nuevo estilo de baile es una actividad ampliamente recomendada por especialistas de la salud.
Aunado a ello, incorporarse a grupos de danza también puede fomentar la interacción social en adultos mayores, una actividad clave para hacer comunidad y convivir con más personas que atraviesan por la misma etapa de vida.
Por tal motivo a continuación te explicamos los principales beneficios de bailar y por qué las personas deberían incorporarlo a su rutina.
Por medio de redes sociales el Hospital Ángeles, la institución de alta especialidad médica compartió algunos de los beneficios en la salud que hay al bailar, ya que al practicar esta actividad se puede ayudar a mantener un peso adecuado y estimular el cerebro.
¿Cuáles son los beneficios para la salud de bailar?:
Mayor energía
Músculos más fuertes
Menos estrés
Ayuda a mejorar la memoria
Mejora el equilibrio y la coordinación
Fortalece los huesos
Reduce el riesgo de padecer demencia
Mejora el estado de ánimo.
