Bicarbonato y miel: la mezcla casera que ayuda a combatir los puntos negros

El skincare se ha implementado en la rutina diaria de las personas, antes de irse a dormir o al despertar, para mantener la piel en óptimas condiciones y con una apariencia impecable.

Y es que hay áreas que, con el día a día, necesitan mayor atención, por ejemplo la barbilla y la nariz, pues aquí es donde salen puntos negros con mayor frecuencia.

Si eres de las personas que han intentado remover estas impurezas pero sólo te lastimas, en De Última te compartimos una receta eficaz de bicarbonato de sodio y miel.

¿Qué pasa si pones bicarbonato de sodio y miel en los puntos negros? De acuerdo con los expertos de CeraVe, los puntos negros aparecen debido al exceso de grasa o residuos de maquillaje que no se retiran correctamente.

Si bien la producción de grasa es normal, se convierte en un problema con la aparición del acné y los puntos negros.

Las pieles más propensas son las grasas, por lo que es importante realizar una limpieza al despertar y antes de irte a dormir, además de apoyarse de otros remedios como las mascarillas caseras.

Por ejemplo, la miel es un ingrediente natural que ofrece numerosos beneficios para la piel; los expertos señalan que su principal propiedad es la de ser un antiinflamatorio natural.

Pero también funciona como hidratante y antioxidante, lo que combate el daño ocasionado por el estrés oxidativo y previene el envejecimiento prematuro.

Por otro lado, el bicarbonato es reconocido en numerosos ámbitos, entre los que se incluye la cocina, la limpieza y hasta el cuidado de la piel. Y es que este compuesto cuenta con propiedades desodorizantes, abrasivas y blanqueadoras.

Específicamente, en la piel puede ayudar a remover la suciedad que se queda atrapada en los poros y que los vuelve negros. Y de igual manera, ayuda a controlar la grasa porque, en la mayoría de cutis y utilizado con moderación, no es irritante.

Si quieres aprovechar los beneficios de este combo, entonces presta atención porque la manera más segura de utilizarlos es mediante una mascarilla.

Se trata de un método que utiliza bajas porciones de los ingredientes y se pueden aplicar con una frecuencia baja, sin perder sus efectos:

Materiales

· 2 cucharadas de bicarbonato de sodio

· 2 cucharadas de miel pura

· Aceite de coco

Procedimiento

· En un tazón agrega 1 o 2 cucharadas de bicarbonato de sodio

· Luego añade 1 o 2 cucharas de miel pura y revuelve

· Coloca un poco de aceite de coco para mayor hidratación

· Aplica la mascarilla en las zonas que producen más grasa y en las que tienes puntos negros

· Deja reposar durante 15 minutos

· Remueve el exceso de la mascarilla sin agregar agua; la miel crea una película fácil de despegar

· Finalmente, enjuaga tu cara con agua fría para sellar los poros y aplica tu hidratante

Se recomienda realizar este proceso máximo 2 veces a la semana y utilizar protector solar todos los días para evitar reacciones del bicarbonato con el sol.