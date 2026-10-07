OpenAI lanza GPT-6 con Intelligent UI para ChatGPT

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OpenAI presentó GPT-6, su nueva generación de modelos de inteligencia artificial que ahora incorpora una función llamada Intelligent UI, con la que ChatGPT puede generar interfaces interactivas de acuerdo con lo que el usuario necesita.

GPT-6 combina texto, gráficos y herramientas interactivas

La compañía explicó que GPT-6 fue entrenado para combinar texto, elementos visuales e interacciones en una misma respuesta. De esta manera, una consulta puede mostrar desde gráficos y formularios hasta botones, diagramas y otras experiencias que pueden utilizarse directamente dentro de la conversación.

La actualización también busca que ChatGPT pueda responder de una manera más rápida y visual, al mismo tiempo que incorpora mejoras en tareas que requieren razonamiento y búsquedas en internet.

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Una de las principales novedades de GPT-6 es Intelligent UI, una capacidad que permite que ChatGPT decida qué tipo de interfaz resulta más útil para responder una pregunta.

Por ejemplo, una comparación puede presentarse lado a lado, mientras que una explicación podría utilizar un diagrama interactivo para facilitar la comprensión. Si la consulta no necesita elementos adicionales, el sistema puede limitarse a entregar una respuesta de texto.

La tecnología también puede utilizarse para crear herramientas directamente en una conversación. OpenAI menciona como ejemplos una calculadora para explorar cómo crecerían unos ahorros, una herramienta para dividir la cuenta de una cena o incluso un juego que puede ejecutarse dentro del chat.

Para hacerlo posible, la compañía desarrolló una biblioteca de componentes nativos que pueden transmitirse mientras se genera la respuesta, además de un compilador que procesa la interfaz conforme el modelo la construye. Esto permite que los elementos aparezcan progresivamente sin tener que esperar a que termine toda la respuesta.

Respuestas progresivas y mejoras en razonamiento

Otra de las novedades está relacionada con la manera en que ChatGPT responde cuando necesita realizar tareas complejas. Con GPT-6, el sistema puede comenzar a mostrar una respuesta mientras continúa trabajando en segundo plano.

De acuerdo con OpenAI, el modelo fue entrenado para considerar el tiempo de espera del usuario y construir progresivamente una respuesta con los resultados que va obteniendo. En una evaluación interna de tareas agenticas cotidianas, GPT-6 Extra High comenzó a responder en un tiempo similar al de GPT-5.6 Medium y obtuvo una puntuación general superior a GPT-5.6 Extra High.

Para las preguntas que requieren búsquedas en internet, OpenAI señala que GPT-6 Instant comienza a responder, en promedio, 44% antes que GPT-5.6 Instant. La compañía también asegura que el nuevo modelo mejoró su capacidad para decidir cuándo necesita consultar información y para encontrar datos que respalden sus respuestas.

Despliegue global y versiones para usuarios

El despliegue de GPT-6 con Intelligent UI comenzó globalmente hoy 7 de octubre para ChatGPT Plus, Pro, Business y Enterprise dentro de la pestaña Chat. A partir del 8 de octubre, la actualización comenzará a llegar a los usuarios de los planes Free y Go, aunque en Enterprise su disponibilidad dependerá de la configuración establecida por los administradores de cada organización.

Para los planes Plus, Pro, Business y Enterprise, ChatGPT utilizará GPT-6 Sol, mientras que los usuarios de Free y Go tendrán GPT-6 Luna. Ambos modelos están orientados a conversaciones de uso cotidiano.

OpenAI plantea Intelligent UI como un cambio en la manera de interactuar con el software: en lugar de que las personas tengan que adaptarse a interfaces diseñadas previamente para tareas específicas, la compañía busca que el software pueda adaptarse a lo que cada usuario intenta hacer.