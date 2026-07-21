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Ciencia y Tecnología

OpenAI lanza teclado Codex Micro para programadores especializados

OpenAI colabora con Work Louder para crear un teclado que facilita la supervisión y ejecución de flujos de trabajo autónomos.

Por El Universal

Julio 21, 2026 04:56 p.m.
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OpenAI lanza teclado Codex Micro para programadores especializados
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      Desarrollado por SACS IA

      Después de tantos rumores acerca del nuevo hardware de OpenAI, por fin la marca ha lanzado su nuevo producto. Se trata de un teclado mecánico destinado a los programadores, quienes podrán interactuar con la plataforma de programación de agentes de inteligencia artificial de la compañía para gestionar flujos de trabajo y ejecutar diferentes funciones.


      El dispositivo lleva por nombre Codex Micro, el cual fue resultado de una colaboración con Work Louder. De acuerdo con imágenes compartidas por OpenAI, este dispositivo está equipado con un conjunto de teclas que utiliza códigos diferenciados en cuatro colores. Estos son:

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      Azul: los agentes están procesando una instrucción o "pensando".
      Naranja: requiere la aprobación del usuario para ejecutar alguna acción.
      Rojo: indica que ocurrió un error durante la operación.
      Verde: existe una conversación sin leer.
      También incorpora teclas de comando personalizables, así como un joystick que permite facilitar los flujos de trabajo y la ejecución de acciones dentro de una interfaz de Codex. También en el dispositivo se encuentra una perilla para ajustar el tiempo y potencia de los cálculos asociados al nivel de razonamiento de cada agente.
      De acuerdo con OpenAI, este dispositivo es "tu centro de control para el trabajo autónomo con agentes". Básicamente, permite supervisar la actividad de este en tiempo real y sin necesidad de mantener la vista siempre en algún dispositivo como la computadora o el celular.
      ****Precio y disponibilidad de Codex Micro de OpenAI
      Codex Micro está disponible desde el pasado 15 de julio. Como mencionamos en un principio, este dispositivo no está destinado para el público en general, sino que solo para programadores que encuentren utilidad en este para interactuar con la plataforma de programación de agentes de IA.
      Por otro lado, es una edición limitada, por lo que una vez que se agoten, no se volverá a producir. El precio de este es de 230 dólares y se puede adquirir en la página de openai.com/es-419/supply/co-lab/work-louder/.
      Este es el primer lanzamiento de hardware de OpenAI, aunque información compartida por Bloomberg señala que la compañía aún está preparando otros cinco dispositivos de IA dirigidos a todo público.

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