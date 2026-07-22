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Critican y no participan en favor de la seguridad: Villa Gutiérrez

El titular de la SSPC capitalina rechazó que haya un Centro Histórico "desbordado" por delitos

Por Rolando Morales

Julio 22, 2026 02:29 p.m.
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Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez / Foto: Pulso

Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez / Foto: Pulso

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, respondió a los señalamientos sobre una presunta crisis de inseguridad en el Centro Histórico y sostuvo que quienes han difundido esa percepción no participan en los trabajos del Consejo de Seguridad del Centro Histórico, que celebró su décima quinta sesión del segundo trienio el pasado sábado.

El funcionario aseguró que durante la reunión se abordaron temas relacionados con seguridad, comercio y protección civil, además de que se presentaron resultados de las detenciones realizadas durante el último mes.

Afirmó que, con base en la información compartida con los integrantes de ese Consejo, no existe un escenario que permita hablar de un Centro Histórico "desbordado" por la inseguridad.

Villa Gutiérrez destacó que el Consejo de Seguridad ha mantenido un trabajo durante casi cinco años, periodo en el que autoridades, comerciantes establecidos, locatarios de mercados, vendedores ambulantes y ciudadanos han participado en recorridos y mesas de trabajo para atender problemáticas de la zona.

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Frente a las quejas de algunos comerciantes sobre una supuesta falta de vigilancia, el secretario lanzó un llamado para que se integren a este mecanismo de coordinación.

Consideró que resulta sencillo emitir críticas cuando no se participa en las acciones de prevención y seguridad que se desarrollan en el primer cuadro de la ciudad.

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El titular de la SSPC capitalina afirmó que existen personas que anteriormente colaboraban con el Consejo y que ahora, dijo, han dejado de hacerlo.

No obstante, aseguró que la dependencia mantendrá el trabajo coordinado con quienes continúan participando, al señalar que el objetivo no es beneficiar a la corporación, sino fortalecer las condiciones de seguridad.

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