Bebidas saludables para hidratarte y mejorar la digestión

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Las altas temperaturas son sinónimo de días soleados, actividades al aire libre y, casi siempre, de opciones de consumo poco favorables para el organismo.

Si buscas refrescarte sin descuidar tu bienestar, la clave está en transformar lo que pones en tu vaso.

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Cambiar las bebidas azucaradas por alternativas funcionales ayuda a mantener la hidratación, aporta antioxidantes y favorece el equilibrio del organismo durante los días de más calor.Alternativas líquidas para mantenerte hidratado durante el díaAgua mineral o gasificadaExiste la creencia popular de que las bebidas con gas debilitan los huesos por su acidez.Las investigaciones confirman que esto ocurre únicamente con los refrescos de cola (debido a su alto contenido de ácido fosfórico, el cual interfiere con la absorción de calcio).El agua carbonatada neutra o con minerales no afecta la densidad ósea.Efecto saciante: el gas carbónico genera una sensación de plenitud temporal, lo que puede ayudar a controlar el picoteo excesivo de botanas.Alternativa sin calorías: ofrece la misma experiencia sensorial y refrescante de un refresco, pero libre de azúcares, colorantes y aditivos artificiales.Sabías que... Los refrescos y las bebidas azucaradas en general aportan el 70% de los azúcares libres en la dieta de los mexicanos.Té verde heladoEs una de las fuentes más ricas en catequinas, potentes antioxidantes que combaten el estrés oxidativo.Estos compuestos protegen a las células del daño celular, reducen los marcadores de inflamación crónica y mejoran la salud cardiovascular al favorecer la función arterial, lo que contribuye a prevenir el envejecimiento prematuro y diversas enfermedades crónicas.Energía sostenida: contiene una cantidad moderada de cafeína combinada con —teanina, un aminoácido que promueve el estado de alerta y la concentración sin generar el nerviosismo del café.Salud cardiovascular: su consumo habitual se asocia con mejoras en el perfil de lípidos y la función endotelial, ideales para contrarrestar el impacto de botanas ricas en grasas saturadas.Agua de cocoEl agua de coco es rica en electrolitos naturales como el potasio, lo que favorece una óptima hidratación y previene la retención de líquidos.Además, aporta antioxidantes que reducen el estrés oxidativo y es baja en calorías en comparación con las bebidas deportivas comerciales.Baja en sodio: a diferencia de las de tipo deportivo comercial, no contiene excesos de sodio ni colorantes artificiales.Energía moderada: aporta una ligera cantidad de carbohidratos que proporcionan energía sostenida sin saturar el organismo. Prefiere las opciones sin azúcar añadida.Recetas funcionales de bebidas hidratantesRefresco digestivo de hinojo y agua gasificadaPreparaciónInfusiona una cucharadita de semillas de hinojo en un cuarto de taza de agua caliente por 10 minutos.Cuela, deja enfriar y vierte en un vaso con hielo. Rellena con agua gasificada helada y añade una rodaja de cáscara de naranja.El hinojo es valorado debido a sus aceites esenciales (como el anetol), que relajan los músculos intestinales, puede aliviar espasmos gástricos y reducir los gases tras comer alimentos pesados.Elixir protector de té verde, jengibre y limónPreparaciónPrepara una taza de té verde concentrado junto con dos rodajas de jengibre fresco. Deja enfriar por completo.Sirve en un vaso alto con abundante hielo, agrega el jugo de medio limón y decora con rodajas de cítricos.El jengibre es reconocido por disminuir marcadores de inflamación, aliviar la pesadez, reducir las náuseas y acelerar el vaciamiento gástrico.Suero hidratante de menta y agua de cocoPreparaciónEn el fondo de un vaso, machaca suavemente cinco hojas de menta fresca para liberar sus aceites esenciales.Llena el vaso con cubos de hielo, añade el agua de coco natural y finaliza con un chorrito de agua mineral para darle un toque refrescante.La menta contiene aceites esenciales que relajan los músculos del tracto digestivo, disminuyendo la producción de gases, la inflamación y los espasmos estomacales de forma efectiva.