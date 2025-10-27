Lanzarán remake de Halo: Combat Evolved con Unreal Engine 5

A través de redes sociales, la compañía de videojuegos Xbox, Microsoft y Halo Studios anunciaron el lanzamiento de un nuevo remake de Halo: Combat Evolved (2001), elaborado con el motor gráfico Unreal Engine 5.

De acuerdo con el anuncio, este título estará disponible en 2026 para las plataformas Xbox Series X/S, Xbox en PC, Steamy PlayStation 5, además de contar con soporte para Xbox Cloud Gaming y Xbox Play Anywhere.

Con motivo del 25 aniversario de la franquicia, Halo aprovechará esta oportunidad para escuchar la retroalimentación de la comunidad y, con el apoyo de tecnología de vanguardia, reforzar "aquello que hace que Halo sea eterno".

Mejoras visuales y nuevas misiones

La primera mejora evidente será en los gráficos, con una reconstrucción total del aspecto visual del juego, incorporando físicas más realistas, reflejos y texturas detalladas en los objetos y elementos naturales del mapa.

Aunque conservará su esencia y atmósfera original, esta nueva versión añadirá gráficos remasterizados en alta definición, cinemáticas actualizadas, un arsenal ampliado de armas —entre ellas la Energy Sword, la Battle Rifle y la Needle Rifle—, además de nuevos enemigos, vehículos y misiones inéditas.

Según el comunicado de Microsoft, el nuevo Halo: Combat Evolved es una evolución moderna de la historia original, recreada cuidadosamente en Unreal Engine 5 con gráficos en 4K, animaciones actualizadas, música remasterizada, controles mejorados y líneas de voz regrabadas.

El título incluirá también una selección de armas y vehículos clásicos de entregas posteriores, junto con tres nuevas misiones de campaña diseñadas para ampliar la historia que dio inicio a la saga. Además, conservará la experiencia original de pantalla dividida local para dos jugadores en consola, extendida ahora hasta cuatro jugadores en modo cooperativo en línea.

Finalmente, el espíritu y la esencia del juego se mantendrán intactos. Max Szlagor, director creativo de Halo, explicó que lograron reconstruir los niveles y enfrentamientos con mayor detalle, sin perder la identidad que convirtió al título en un clásico.

Diversos portales especializados destacan que este nuevo Halo: Combat Evolved Remake representa uno de los lanzamientos más esperados y trascendentes de la industria de los videojuegos.