Google cumple 28 años, aunque nació otro día
El buscador recuperó un logotipo de sus primeros años y propuso un cuestionario sobre su historia.
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Google celebra este domingo 27 de septiembre su aniversario número 28 con un doodle que mira hacia sus comienzos: recupera un logotipo de sus primeros años y enlaza a un cuestionario sobre la compañía.
La fecha tiene una curiosidad. Google se constituyó como empresa el 4 de septiembre de 1998, pero desde hace más de una década festeja su cumpleaños el día 27 con un doodle. Así lo explica la propia compañía.
Su nombre también cuenta una parte de esa historia. Google se inspiró en googol, el término matemático para un uno seguido de cien ceros. La referencia expresaba la ambición de Larry Page y Sergey Brin de organizar una cantidad enorme de información disponible en internet.
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La tradición de modificar el logotipo comenzó incluso antes de que existiera formalmente la empresa. El primer doodle, publicado en 1998, avisaba a los usuarios que sus fundadores estarían fuera de la oficina por el festival Burning Man.
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