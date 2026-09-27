Google celebra 28 años: historia y evolución del buscador

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Google cumple 28 años este 27 de septiembre y decidió recordar sus primeros días con un doodle especial que recupera una imagen de uno de los logotipos utilizados cuando la compañía apenas comenzaba a abrirse camino.

Google y su aniversario oficial

El buscador que actualmente forma parte de la vida cotidiana de millones de personas comenzó como un proyecto universitario y, entre los elementos utilizados para ponerlo en marcha, hubo incluso un servidor cuya estructura incorporaba piezas de LEGO.

Aunque el 27 de septiembre quedó establecido como el cumpleaños oficial de Google, esa fecha no corresponde a su fundación legal.

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La empresa fue constituida el 4 de septiembre de 1998, después de que en agosto de ese mismo año recibiera un cheque por 100 mil dólares de Andy Bechtolsheim, cofundador de Sun Microsystems. A partir de entonces, Larry Page y Sergey Brin comenzaron a convertir aquel proyecto universitario en una compañía que terminaría transformando la manera de buscar información en internet.

La fecha del aniversario, sin embargo, cambió varias veces durante los primeros años. En 2003, celebró su cumpleaños el 8 de septiembre; un año después lo hizo el 7 de septiembre y en 2005 eligió el 26 de septiembre.

Fue hasta 2006 cuando el 27 de septiembre quedó establecido como la fecha oficial para celebrar el aniversario de Google.

Origen y significado del nombre Google

El nombre Google tiene detrás una referencia matemática.

De acuerdo con Inbound Cycle, el término está relacionado con "googol", palabra que hace referencia al número 10 elevado a la potencia 100. El concepto fue creado por el matemático estadounidense Edward Kasner, quien buscaba una palabra capaz de representar una cantidad numérica extremadamente grande.

La elección terminó teniendo relación con la idea detrás del buscador: organizar una cantidad enorme de información disponible en internet.

Pero antes de llamarse Google, el proyecto tuvo otro nombre.

El primer nombre del buscador fue "BackRub", relacionado con la manera en que el sistema analizaba los enlaces o backlinks entre diferentes páginas web.

Más adelante, el nombre comenzó a evolucionar. El equipo llegó a considerar "Googolplex", un término matemático que representa 10 elevado a un googol.

Con el tiempo, esa denominación terminó transformándose hasta llegar al nombre que actualmente identifica a una de las compañías tecnológicas más conocidas del mundo: Google.

Larry Page y Sergey Brin fueron los responsables de desarrollar el proyecto que posteriormente se convertiría en Google.

El buscador surgió en un entorno universitario y su funcionamiento estaba relacionado con el análisis de los enlaces que conectaban unas páginas web con otras. Esa idea terminó siendo una de las bases del sistema que permitió organizar los resultados de búsqueda.

Con el paso de los años, aquel proyecto dejó de ser solamente un buscador para convertirse en una plataforma tecnológica con servicios utilizados por profesionales, estudiantes y artistas.