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Ciencia y Tecnología

Meta presenta agentes de IA para negocios en WhatsApp México

Más de un millón de empresas usan agentes comerciales Meta en WhatsApp y Messenger en México.

Por El Universal

Junio 17, 2026 08:21 p.m.
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Meta presenta agentes de IA para negocios en WhatsApp México
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      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, junio 17 (EL UNIVERSAL).- Este martes se llevó a cabo Conversations México, el evento anual de WhatsApp que se convierte en la oportunidad perfecta para que la plataforma presente todas las actualizaciones que llegan en la app para Business.

      Meta lanza agentes IA para negocios WhatsApp

      Durante el evento, Meta presentó su nueva generación de agentes de IA diseñados para ayudar a todos los negocios del país que usen la plataforma para atender clientes, recomendar productos, calificar prospectos, agendar citas y cerrar ventas de forma automatizada.

      Estas actualizaciones llegan en un momento importante considerando que más de un millón de empresas ya utilizan el agente comercial Meta en WhatsApp y Messenger para responder para responder a los clientes las 24 horas del día.

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      Nuevas soluciones de IA para empresas en WhatsApp

      ¿Qué agentes de IA llegan a WhatsApp?

      Las tres nuevas soluciones de IA que llegan son:

      Meta Business Agent

      Meta ha expandido este agente comercial después de haberlo probado durante algunos meses en WhatsApp y Messenger con pequeñas empresas en varios países (incluyendo México). Ahora, estará disponible a nivel global para negocios de todos los tamaños, además que próximamente se expandirá a Instagram.

      Meta Business Agent para empresas

      Esta solución les permitirá a las empresas conectar sus sistemas y desarrollos de IA existentes y personalizar e implementar su agente con sus propios controles y lineamientos de seguridad.

      Usernames

      Por otro lado, las personas que utilicen un agente de IA, ahora podrán ser descubiertas por personas a través de la barra de búsqueda de WhatsApp con un "username", así como al compartir enlaces comerciales o información de contacto en un chat. Al encontrar al negocio, las personas podrán empezar una conversación con agente y obtener una respuesta inmediata.

      Con estas nuevas funciones de agentes de IA que llegan a WhatsApp, Meta espera que las compañías tomen ventaja a todos los cambios que viene en el futuro a favor de su negocio.

      "Con esto en mente, visualizamos un futuro en el que los agentes de IA sean tan o más importantes que un correo electrónico o un sitio web para los negocios. De hecho, serán esenciales para las operaciones de las compañías y serán capaces de detectar patrones de consumo y dar reportes analíticos sobre las interacciones con clientes", declaró Marco Casarín, director general de Meta en México.

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