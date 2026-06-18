La CNTE llega a 18 días de paro

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La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) cumplió este miércoles su décimo octavo día de paro indefinido con una jornada de movilizaciones simultáneas en empresas de Afores sobre Paseo de la Reforma y Avenida Revolución.

Movilizaciones de la CNTE en empresas Afores

Desde las 10:00 horas, maestros de las secciones VII de Chiapas, XXI de Oaxaca, XIV de Guerrero, XXXIV y LVIII de Zacatecas, XVIII de Michoacán, XXII de CDMX y del Área Metropolitana se concentraron en siete sedes de esas compañías.

Reunión de la CNTE con autoridades federales

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Este miércoles, la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) sostuvo un encuentro con los secretarios de Gobernación y de Educación Pública, Rosa Icela Rodríguez y Mario Delgado, respectivamente, y al término de la reunión, los dirigentes aseguraron que continuarán con el paro.

"Vamos a seguir en la huelga, en el plantón, en las movilizaciones", dijo Pedro Hernández, líder de la sección 9 de la Coordinadora, después de tres horas de reunión en la Secretaría de Gobernación.

Elvira Veleces, lideresa de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), indicó que la respuesta del gobierno a sus peticiones fue: "Es lo que hay".

Indicó que las autoridades les indicaron que no puede haber una ruta en este momento para la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

También se ofreció un calendario para sostener mesas tripartitas y una Mesa de Justicia, tras las agresiones que sufrieron integrantes de la CETEG este miércoles.